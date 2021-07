Glimt-leiren før Champions League-debuten: – Det vil være en fordel for oss

Etter seriegullet i fjor er det klart for Champions League-fotball på Aspmyra. Onsdag kommer det polske storlaget Legia Warszava til Bodø for første kvalifiseringskamp i Europas gjeveste klubbturnering.

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen gleder seg til den store begivenheten.

– Vi merker det nærmer seg en spesiell kamp. En historisk kamp. Ikke bare for spillerne, trenerne, men for supporterne, byen og hele landsdelen. Vi forbereder oss litt på motstander, men mest på oss selv og da går vi inn med senkede skuldre, sier Knutsen etter spørsmål fra TV 2 på tirsdagens pressekonferanse.

– Vi er klare for å angripe denne kampen, legger bergenseren til, som mener laget hans er godt forberedt på den polske motstanderen.

I fjor møtte de gule blant andre AC Milan i Europa League, etter seriesølv i 2019. Det endte med et hederlig 2-3-tap på San Siro. Nå venter forhåpentligvis et nytt Europa-eventyr for Glimt, denne gang ett steg opp på turneringsstigen.

– Som en kar fra Bodø er dette et stort øyeblikk i livet og i karrieren min. For noen år siden hadde jeg aldri trodd at det skulle være tilfellet i 2021. Vi må bare være oss selv og tro på at det som tok oss hit er mer enn godt nok, sier klubbkaptein Patrick Berg.

Legia er for tiden ute av sesong. Det tror Berg at kan slå positivt ut for onsdagens hjemmelag.

– Det vil være en fordel for oss. Det er bare slik det er, sånn det var med korona i fjor. Vi har mistet noen spillere og det har vært mye kamper i det siste. Vi er har ladet batteriene og er klare for kamp i morgen, sier han.

Overrasket Legia-trener

Før Glimt-treneren slapp til på pressekonferansen var det Legia Warszavas tur til å møte media. Det polske lagets trener sier spillerne hans er klare for hva som venter mot Glimt onsdag kveld.

– Vi er forberedte for det som venter og vi vet mye om laget. Vi har informert spillerne, men ikke om alt, fordi vi har masse info om Bodø/Glimt. Det vil vises på banen i morgen, sier Legia-trener Czesław Michniewicz, som mener Glimt var noe av det tøffeste de kunne møte.

Når kampen på Aspmyra starter meldes det om drøye 18 grader og nedbør. Det hadde ikke Legia-treneren forventet.

– Vi var overrasket over temperaturen. Vi har sett en del kamper der folk har jakker på seg på tribunen, så vi ble overrasket over hvor varmt det var her, la han til.

Kampen på Aspmyra er det første av to oppgjør mellom Bodø/Glimt og Legia Warszava. Returoppgjøret i Polen spilles 14. juli på Stadion Miejski.