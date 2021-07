– De likte tydeligvis ikke at jeg fulgte etter den kamuflerte bilen. For de kjørte flere runder i to av rundkjøringene her – trolig i et forsøk på å riste meg av. Men jeg hang bare på, jeg ...

Det forteller Martin Davanger (24) fra Bergen.

– Da de kjørte inn på baksiden av bensinstasjonen her i Åsane utenfor Bergen, visste jeg at slaget var tapt for dem. Jeg er nemlig godt kjent her, legger bilentusiasten til.

De parkerte bilen og løp inn. Kanskje for å kjøpe kaffe eller mat. Da så Martin sitt snitt til å få tatt et par kjappe bilder av bilen.

– Dette er uten tvil en Xpeng G3. Bilen har jo vært solgt i Norge ett års tid allerede. Men jeg lurer på om det kan være en facelift, ettersom den er kamuflert og dessuten nå har en LED-lysstripe på tvers foran, undrer Martin.

Alt tyder på at han har rett i sine antagelser. Martin jobber som selger av nyttekjøretøyer hos VW i Åsane, og er med det tett på det som rører seg i bilbransjen.

Ut over den nye LED-lysstripen på panseret er det ikke lett å se noen visuelle endringer på Xpeng G3i, men det er nok også meningen med kamuflasjen. Foto: Martin Davanger

Med mer intelligens

Selv om G3 kom til Norge i fjor, er ikke modellen helt ny. Den ble satt i produksjon tilbake i 2018, da primært for hjemmemarkedet i Kina. Xpeng ønsket en grundig testperiode før modellen ble sluppet globalt. Ergo er bilen snart fire år gammel, midt i livet, og dermed moden for en oppgradering.

G3i blir den hetende nå. I-en skal visstnok stå for intelligens. Noe som igjen tyder på at bilen blir oppdatert med ny og avansert teknologi, i tillegg til noen mindre visuelle endringer. Slik som LED-lyslisten i front, som også vil bli å finne på andre Xpeng-modeller.

Nettopp dette med innovativ teknologi er en av Xpengs fanesaker. Avanserte autonome (selvkjørende) egenskaper og automatisk parkering er noe de er langt framme på. De har tidligere uttalt at de på teknologi og tech-faktor vil overgå Tesla.

Faceliftmodellen G3i skal allerede være satt i produksjon. De første bilene vil leveres til kundene i september i år, som 2022-modeller.

Mye elektrisk

– Jeg synes det er spennende med elbliler og det er mye elektrisk på vårt anlegg om dagen også. Det går mye i Skoda Enyaq, Audi e-tron og så klart VW ID. 3 og ID.4, forklarer Martin.

Selv gleder han seg litt ekstra til den kommende VW ID. Buzz, som blir en retrotolkning av den klassiske VW Transporter.

– Ja, det skal bli morsomt å få den på plass, legger han til.

Privat kjører han ikke elbil. Ikke ennå, i alle fall. Til daglig er 24-åringen å finne bak rattet i en sporty Audi TT.

– Ikke den mest praktiske bilen, men morsom og underholdende å kjøre, konkluderer han til slutt.

Det skjer mye på kort tid

Det er hektiske tider for de som driver med Xpeng om dagen. For her skjer det svært mye på kort tid.

Nylig fortalte vi at Zero Emission Mobility, som startet opp med Xpeng i Norge, nå overlater importen av bilen til en av Norges største aktører. Nemlig Motor Gruppen som i dag er importør av blant annet Mitsubishi og Renault.

De står bak XBI Norge AS som er ny importør av Xpeng i det norske markedet. Zero Emission Mobility er også med videre, men nå som minoritetseier.

Til høsten ventes Xpengs nye flaggskipmodell, P7, til til landet. Den har de åpnet for reservasjoner av nå. Prisen på denne vil ligge på 440.000 kroner.

Forleden ble den helt nye og kamuflerte Xpeng P5, en kompakt og rimelig familie-sedan, observert i Lillestrøm med norske prøveskilter. Noe er tydeligvis på gang der også. Så kommer altså G3i.

