«Dumbo jet» skal frakte elefanter fra Storbritannia til Kenya

13 elefanter skal tilbakeføres fra en britisk dyrepark til naturen. Elefantene skal flys fra Storbritannia til Kenya i et Boeing-fly omtalt som «Dumbo jet».

Den britiske dyrevelferdsorganisasjonen Aspinall Foundation står bak den oppsiktsvekkende aksjonen der de 13 elefantene skal flys i et Boeing 747-fly, eller «Dumbo jet». Navnet spiller på flytypens kallenavn «Jumbo jet», som følge av størrelsen, og den flygende Disney-elefanten Dumbo.

Elefantene skal fraktes til det sørlige Kenya neste år i en spesialbygget kasse om bord i flyet. De er nå i en dyrepark nær Canterbury i Kent i det sørlige England.

– Livet i Kent er ganske bra for disse elefantene, alt tatt i betraktning. Men de hører hjemme i Afrika, sier Carrie Johnson, som er kommunikasjonssjef for organisasjonen. Hun er for øvrig også kona til statsminister Boris Johnson.

Aspinall Foundation opplyser at de har samarbeidspartnere som skal sørge for at dyrene er trygge fra krypskyttere.

Organisasjonen driver to dyreparker i Kent. I fjor tilbakeførte de to geparder til naturen i Sør-Afrika.

