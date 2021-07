Frykter brannstifter går løs – politiet kommer med oppfordring

Brannene i Randaberg kommune og i bydelen Kvernevik i Stavanger den siste tiden gjør at politiet ser seg nødt til å ta grep for å sørge for sikkerheten til innbyggerne.

Kommunen og bydelen grenser til hverandre, og i løpet av de siste tre ukene har brannvesenet slukket hele seks branner i området. Ifølge kommunikasjonsrådgiver i Sør-Vest politidistrikt, Linda Merethe Lie, er politiet ganske sikre på at brannene er påsatt.

– Det er ikke funnet noen åpenbare årsaker som at det startet i noe elektronikk eller lignende. Så det er mye som tyder på at brannene kan være påsatt. Disse stedene er steder hvor det ikke er naturlig å begynne å brenne av seg selv, sier hun til TV 2.

Har fått inn mange tips

Etter serien av branner, ser politiet seg nødt til å sette inn ekstra ressurser for å sikre at områdene er trygge for befolkningene, og for å finne ut hvem brannstifteren kan være.

– Vi har satt inn ekstra etterforskningsressurser, samt til økt patruljeringen. Dette handler om tryggheten til folk. Så det jobbes ganske intensivt med denne saken, forteller Lie.

Ingen personer har kommet til skade som følge av brannene, men de påtente byggene og gjenstandene har fått store skader.

Politiet har fått inn en god del tips i saken, men ønsker at alle som kan vite noe tar kontakt.

Politiet jakter en eller flere gjerningspersoner etter flere branner

– En del av arbeidet som pågår nå dreier seg om å gjennomgå tipsene og sette opplysningene opp mot hverandre. Men vi oppfordrer folk som tror de har ubrukelige opplysninger om å melde dem inn. Det kan være den siste brikken vi trenger for å løse saken.

Lie understreker at politiet jobber svært intensivt med å identifisere brannstifteren, og at politiet kommer til å dele nye opplysninger så raskt det skjer utvikling i saken.

– Bekymringsfullt

BEKYMRET: Ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun. Foto: Tommy Ellingsen

Ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun, ser med bekymring på det som skjer i Stavanger-bydelen og i nabokommunen.

– Det er bekymringsfullt. Men jeg har tillit til at politiet setter inn ressurser og prioriterer arbeidet med å finne ut av hvem dette er. Og at de sørger for at vedkommende blir tatt.

Ordføreren forteller at byens innbyggere snakker om den mulige brannstifteren.

– Det er helt klart noe som opptar folk. Det skaper en frykt blant innbyggerne. Og så er det jo sånn at disse brannene har stort skadepotensiale, og det er selvsagt skremmende.

Ifølge NRK er de seks brannene det er snakk om disse:

15. juni: Brann i speiderhytta ved Hålandsvatnet

24. juni: Brann i brakke ved kommunehuset i Randaberg

26. juni: Brann i innbytterbenk ved Randaberghallen

30. juni: Brann i gapahuk i Harestadmyra i Randaberg

4. juli: Brann i Solheim Bedehus

4. juli: Brann i søppeldunk i Kvernevik Ring