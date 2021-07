Har bedt om promillegrense i to år: – Pussig at det tar så lang tid

Tirsdag ettermiddag møtte flere overleger ved Oslo universitetssykehus pressen for å presentere skadestatistikken etter bruk av elektriske sparkesykler i hovedstaden.

– Det er knuste ansikter og ødelagte fjes som er det vanligste. De har ikke skader i hendene, fordi de ikke rekker å ta seg for. Det går så fort at de bare går i bakken, sa overlege Tina Gaarder.

– Ikke hyggelig lesing

Bare i juni har sykehuset behandlet 421 elsparkesykkel-skader – 14 skader i døgnet. Det er dobbelt så mange skader sammenlignet med samme måned i fjor.

Over halvparten av ulykkene skjedde i ruspåvirket tilstand.

Talsperson for sparkesykkelaktøren Voi Øystein Sundelin er klar på at tallene som kommer frem fra legene ved OUS ikke er hyggelig lesing.

– Det er et arbeid som gjenstår i å lære opp brukere, sier Sundelin til TV 2.

– Pussig

Han sier at de har «mast om» og «etterlyst» en promillegrense for elsparkesykler i to år.

– Vi mener den burde ha kommet på plass for lengst, og det er litt pussig at det tar så lang tid.

Legene ved Oslo universitetssykehus sier at det ikke er noen enkeltaktivitet per nå som gjør så mye skade som elsparkesykler.

MANGE ELSPARKELSYKLER: Oslo kommune ønsker å begrense hvor mange elsparkesykler det er lov til å ha i byen. Her fra Bjørvika. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

De etterlyser reguleringer fra utleierne og/eller kommunen. Aller helst ønsker de å stenge for utleie av sparkesykkel på nattestid.

Forrige helg fikk de inn 33 skader på natten.

Sundelin i Voi er ikke enig i legene om å stenge elsparkesyklene om natten. Han mener en promillegrense vil utgjøre en stor forskjell.

– Vet man at det er forbudt, så er de aller fleste av oss pliktoppfyllende og følger de lover og regler som gjelder, sier han.

Vil ha stengt mellom 01 og 05

Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Hellvin Stav (MDG), ser alvorlig på alle hendelsene med elsparkesyklene. Hun sier at gatene skal oppleves som trygge.

– Jeg ser svært alvorlig på at det skjer så mange ulykker ved bruk av elsparkesykler i Oslo. Tusenvis av elsparkesykler skaper store problemer for blinde, svaksynte, rullestolbrukere, eldre og andre. Vi opplever ulykker og skader. Slik kan vi ikke ha det, skriver hun i en e-post til TV 2.

Som byrådet har uttalt tidligere, ønsker de å innføre nattestengt og begrense både antallet elsparkesykler og aktører.

ALVORLIG: Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Hellvin Stav (MDG), ser alvorlig på alle ulykkene med elsparkesyklene. Foto: Hanna Johre / NTB

Nattestengt innebærer at det ikke vil være mulig å kjøre elsparkesykkel fra 01.00 til 05.00 alle dager.

Også bysyklene i hovedstanden er stengt i samme tidsrom.

Dersom alt går etter planen, vil reglene innføres rundt slutten av august, har Aftenposten tidligere omtalt.

– Jobber raskt

Samferdselsbyråden sier at de jobber «så raskt vi kan» med å innføre en lokal forskrift.

Det var før sommeren kommunene fikk lov til å regulere bruken elsparkesykler selv.

– Nettopp fordi det er svært høy risiko for alvorlige skader ved kjøring med elsparkesykkel, vil vi blant annet stenge for bruk på natten. Denne muligheten har vi ikke hatt tidligere. Tiltaket mener vi vil bidra til færre ulykker, sier Stav.

– Med ny forskrift vil vi regulere antall elsparkesykler, og innføre en rekke andre tiltak for å sikre fremkommelighet og trygghet i Oslos gater, sier hun.

Støtter promille-forslag

Politiet i Oslo opplever elsparkesykkel-situasjonen som krevende.

Det sier politiinspektør Lisa Mari Løkke til TV 2.

– Vi er bekymret over økningen i antall ulykker og skader, sier hun.

Politiet mener den enkelte fører må gå i seg selv og tenke gjennom risikoen man utsetter seg selv og andre for når man kjører i ruspåvirket tilstand.

Halvparten av alle ulykker med elsparkesykler skjer i ruspåvirket tilstand.

TENK DEG OM: Politiinspektør Lisa Mari Løkke i politiet i Oslo ber folk om å tenke gjennom risikoen ved å føre en elparkesykkel i ruspåvirket tilstand. Foto: Per Haugen / TV 2

– Vi mener at det økende antall skader gir lovgivere et intensiv til å se på om reguleringen er god nok, sier Løkke.

Politiet i Oslo mener i likhet med Voi at det bør innføres en promillegrense for bruk av elsparkesykler. Politiet mener grensa bør være på 0,2, slik den er for blant annet bil.

– Politiet har hjemmel til å stoppe enhver som ferdes i trafikken i kontroll. Etter dagens regelverk med elsparkesykler har vi ikke mulighet til å gjennomføre systematiske promillekontroller man kjenner igjen fra biltrafikken hvor politiet veiver deg inn og alle må blåse, sier Løkken.

Samferdselsdepartementet har foreløpig ikke svar TV 2s henvendelse om denne saken.