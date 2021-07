Olaf Tufte og co med rekordtider før OL

Det er bare et par uker til verdens sports-øyne er rettet mot Tokyo. I sitt sjuende OL planlegger Olaf Tufte å ta sin femte OL-medalje.

Allerede som 20-åring debuterte Olaf Tufte i De olympiske leker. I 1996 i Atlanta tok Tufte en 8.-plass i firer uten styrmann.

Nå, 25 år senere, gjør han seg klar til sitt sjuende og trolig siste OL. Også det som en av fire mann i båten.

Men denne gangen er alle de tre andre debutanter - det mener Tufte ikke er noe problem.

– De holder jo meg ung, så jeg tenker ikke så mye på at jeg kunne vært faren til alle sammen. De holder meg god med det. Så håper jeg at jeg kan bidra med litt erfaring og at alt det til sammen blir bra.

Det er den tidligere OL-medaljøren og treneren til kvartetten, Kjetil Undset enig i.

– Jeg tror de kan levere veldig gode resultater. Vi hadde en tempoøkt i dag og de leverte rekordtider. Jeg tror ikke jeg har sett de ha så høyt tempo på båten før, sier Undset til et samlet pressekorps på Årungen Rostadion.

Olympisk rekord

Ved å delta i Tokyo-OL vil 45-åringen ta rekorden som den nordmannen med flest OL-deltakelser.

Selv om han har tatt fire medaljer i fire forskjellige OL, bryr han seg ikke nevneverdig om rekorden han tar ved å delta i Tokyo.

– Jeg er ikke så veldig opptatt av hvilket antall jeg har i OL, det er det tydeligvis andre som er mer opptatt av enn meg.

Den bestemte bonden fra Horten ikke vil snakke så mye om antall deltakelser, men han snakker mer enn gjerne om hva han tror de kan oppnå under lekene.

– Jeg tror vi kommer til å ro de beste løpene vi noen sinne har rodd sammen i Tokyo. Jeg er opptatt av å forberede båten jeg sitter i best mulig til OL, så vi kan prestere best mulig når vi skal, det føler jeg vi har fått til.

NY SERIE: Olaf Tufte og kona Aina har invitert kamera tett innpå livet de lever på gården i Horten. Foto: Espen Solli / TV 2

Mange jern i ilden

Olaf Tufte er for mange kjent som roer og bonde. Men mannen med to olympiske gull har nok å holde på med i tillegg til det å være toppidrettsutøver og gårdseier.

Han er brannmann, styreleder i sitt eget klesmerke og nå lager TV 2 en ny serie om som heter «Tufte».

– Vi er jo rimelig godt eksponert fra før av, både jeg som idrettsutøver og familien min. Nå vil vi vise hvordan det er å være OL-utøver i en lite økonomisk idrettsgren som roing er. Jeg og familien må jobbe ved siden av for å holde ting på «G». Vi har ikke tid til å sitte å vente på at ting skal skje eller ligge på sofaen, sier Tufte i en pressemelding.