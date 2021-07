Spilte inn i Norge, men den lokale kinoen vil ikke vise filmen

I mai 2019 var hele Norges øyne rettet mot sunnmørsbygda Sæbø i forbindelse med en stor Hollywood-innspilling.

Filmen som ble spilt inn var Marvel-filmen «Black Widow», med Scarlett Johansson i hovedrollen.

Hollywood-stjernen ble blant annet observert på den lokale jokeren i bygda som hører til Ørsta kommune.

Scarlett Johansson på Joker på Sæbø

Veldig synd

Men når filmen to år senere nå har kinopremiere, så ønsker ikke den lokale kinoen å vise filmen.

– Vi har gledet oss veldig lenge til å vise denne filmen, spesielt med tanke på at filmen har scener fra vårt nærmiljø, sier kinosjef i Ørsta kino, Janne Skarstein, til TV 2.

Bakgrunnen for boikotten er en konflikt mellom Disney og kinobransjen.

«Black Widow» har nemlig premiere på strømmetjenesten Disney+, samtidig som den kommer på kino.

– Det er veldig synd at vi må gå til dette steget. Men vi kan ikke gå med på slike vilkår, forteller Skarstein.

Lojal mot bransjen

Normalt får kinoer en eksklusiv avtale med filmdistributøren hvor ingen andre plattformer får vise filmene før en viss periode har gått. Men under pandemien har Disney lansert flere filmer direkte på strømmetjenesten sin.

Ørsta kino er en av flere norske kinoer som nå boikotter «Black Widow». Det samme var tilfellet med Disney-filmen «Raya and the Last Dragon» som hadde premiere i mars.

– Det hadde blitt feil hvis vi i Ørsta hadde vist filmen bare fordi den delvis er spilt inn hos oss. Dette handler om å være lojal mot bransjen, sier kinosjefen.

Skarstein forteller at valget om å boikotte ble tatt nylig.

– Det er et kjedelig standpunkt som vi måtte ta. Vi har fått reaksjoner på at folk syntes det er synd.

Forståelig vilkår

Men dersom innbyggerne i Ørsta ønsker å se filmen på kino, så må de ikke kjøre altfor langt.

Odeon Ålesund viser nemlig filmen, på lik linje med alle Odeon kinoene og Bergen Kino.

Kommersiell direktør i Odeon kino, Jon Einar Sivertsen, forteller at de er enige i Disney sine vilkår.

VISER FILMEN: Bergen kino viser Black Widow, i motsetning til Ørsta kino. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Avgjørelsen til Disney om å vise filmen både på kino og strømmetjeneste er forståelig med tanke på at vi er i en pandemi.

Sivertsen understreker at avtalen med Disney innebærer at de fleste nye Disney-filmene vil gå tilbake til å være eksklusive kino-filmer til høsten.

– Det er synd at de andre kinoene ikke blir enige med vilkårene slik Odeon har blitt. Store Marvel-filmer med norske fjell og fjorder gjør seg naturligvis best på det store lerretet. Dette er en film folk vil se på kino!

– En skam

Bransjeorganisasjonen Film og Kino bekrefter at Disney etter planen skal gå tilbake til å ha filmene eksklusivt på kino. Men denne eksklusivitetsperioden har blitt redusert.

– Før pandemien fikk kinoene filmene i en 90 dagers periode før de kom andre steder. Fra høsten vil det etter planen være en 45 dagers avtale som gjelder, forteller administrerende direktør i Film og Kino, Guttorm Petterson.

MISFORNØYD: Guttorm Petterson er ikke fornøyd med at Disney strammer inn eksklusivitetsperioden til kinoene. Foto: Per Løchen

Det er Film og Kino som forhandler for de fleste norske kinoene. Petterson syntes det er synd at det ikke var mulig å komme til en enighet for Ørsta Kino.

– Det er en skam at en slik film ikke vil bli vist på den lokale kinoen. Vi prøvde å få til en eksklusivitet, men Disney ville ikke gi seg.

TV 2 har vært i kontakt med Disney Norge, men de vil ikke kommentere saken.