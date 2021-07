Har funnet de første døde etter flystyrten

Redningsmannskapene har funnet ni av de omkomne etter at et passasjerfly styrtet på Kamtsjatkahalvøya i Russland. Årsaken til styrten er fortsatt uvisst.

Et Antonov An-26-fly med 28 personer styrtet tirsdag nær destinasjonsbyen Palana i regionen Kamtsjatka, tilsynelatende da den kom inn for en landing i dårlig vær.

Vrakrester av flyet ble funnet tirsdag kveld på en kystnær klippe og i sjøen. Det er fortsatt uvisst hva som forårsaket flystyrten. Det melder nyhetsbyrået AP.

– De første kropper blir trukket ut av vannet. Russlands beredskapsdepartement opplyser at ni lik er funnet hittil, og ett er allerede identifisert, sier guvernør i Kamtsjatka, Vladimir Solodov til Tass.

Utsatt flyrute

Russiske medier rapporterte tirsdag at ingen av de seks besetningsmedlemmene eller 22 passasjerer om bord hadde overlevd. Representanter fra den russiske regjeringen ankommer for å inspisere ulykkesstedet, opplyser AP.

Det er ikke første gang et fly styrter på halvøya. I 2012 styrtet et Antonov An-28-fly inn i et fjell mens det fløy samme rute som tirsdagens fly. Totalt 14 personer var om bord og 10 av dem ble drept.

Får erstatning

I etterkant av flystyrten har myndighetene i Kamtsjatka erklært tre dager med sorg.

Russiske myndigheter opplyser at ofrene vil motta utbetalinger på mer enn 3,5 millioner rubler, tilsvarende 530.000 norske kroner, skriver AP.