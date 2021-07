Anbefaler mindre ubehagelig testmetode

Saken oppdateres

FHI anbefaler nå at personer uten symptomer kun trenger å teste seg ved fremre nesebor. Det skriver de i en pressemelding tirsdag.

Test fra neseboret innebærer at en pinne føres cirka 1 cm inn i neseboret, i stedet for helt bak i nesesvelget.

Dette er til forskjell fra den normale testmetoden som tar i bruk bakre del av nesen.

FHI skriver at metoden er enklere og mindre ubehagelig samtidig som den gir nesten like sikre svar.

– Virusmengden av koronaviruset hos smittede er størst i bakre nese, men prøvetaking fra fremre nese vil være tilstrekkelig til å fange opp de aller fleste smittede personer, sier overlege Trude Arnesen ved Folkehelseinstituttet.

Testendringen vil blant annet bli relevant for personer som må teste seg ved reise, eller som har vært i kontakt med personer som har testet positivt.

– En stor fordel er at prøvetaking fra neseboret er mindre ubehagelig for personen som testes enn prøvetaking fra bakre nese, og vil oppleves langt mindre problematisk. For mange, som for eksempel barn, utgjør dette en stor forskjell, sier Arnesen.