Ny Cavendish-triumf i Touren – er én seier unna vanvittig rekord

Mark Cavendish (36) er ett steg nærmere å skrive sykkelhistorie. På mandagens etappe tok den britiske superspurteren sin tredje seier i årets Tour de France og rykket dermed ett skritt nærmere rekorden til Eddy Merckx.

Perfekt opptrekk

Den belgiske sykkellegenden står med 34 etappeseirer i Touren. Cavendish puster ham nå i nakken med 33 triumfer i verdens største sykkelritt.

– Vi visste vi hadde laget til å vinne spurten. Jeg er bare ydmyk, mann. Laget gir alt for meg. Jeg gjorde egentlig ingenting før det var 150 meter igjen, sier Cavendish.

Og det har han helt rett i. For seieren kom etter en tilnærmet perfekt dag for den 36-årige stjernen.

Deceunick-Quick Step-laget ga Cavendish en strålende reise mot målstreken etter at opptrekkstoget med Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen, Davide Ballerini og Michael Mørkøv gjorde jobben til punkt og prikke. Cavendish holdt unna for Wout van Aert og Jasper Philipsen på de siste meterne.

– Det var et helt perfekt opptrekk. Du får det ikke mer perfekt. Det er sånn et opptrekk er og sånn man planlegger. Det er sjelden det lykkes, men i dag gjorde det det, sier sisteopptrekker Mørkøv til TV 2.

TAKKET LAGKOMPISENE: En solid laginnsats gjorde at Mark Cavendish spurtet inn til sin 33. etappeseier i Tour de France. Foto: Cor Vos

Cavendish, som var i tårer etter at han kjempet seg så vidt innenfor tidsgrensen på søndagens etappe til Tignes, var helt i skyene over innsatsen til lagkompisene.

– Det var "old-school", helt standard, som man leser om i sykkelmagasiner. Opptrekk etter opptrekk. Få en mann fremst, sånn at ingen kunne komme opp og komme forbi. Vi kunne denne avslutningen. Jeg kom meg aldri til slutten sist gang vi kjørte her i 2015, jeg ble droppet og Greipel vant. Vi studerte det og visste om vi tok yttersvingen, så kunne vi opprettholde farten, sier Cavendish.

Sendte stikk til konkurrentens lag

Han brukte samtidig anledningen til å sende et stikk i retning av konkurrentene, og spesielt Team BikeExchange. For det var spådd at sidevinden og en lett stigning mot slutten av etappen kunne skape kaos for rytterne, men Deceunick-Quick Step-laget parerte alle angrep og hadde full kontroll.

– Jeg går ikke for den grønne trøyen. Jeg går etapper og forhåpentligvis kommer den grønne trøyen med det. Jeg vil alltid prøve å skaffe poeng, men jeg går ikke over grensen for det, men det gjør de (Team BikeExchange), sier Cavendish.

– Michael (Matthews) hadde bare én mann til å hjelpe ham i spurten. Han hadde bare én mann der han heller kunne hatt hele laget. Men de gikk for den taktikken for å få meg ned. Laget mitt var rundt meg og fikk meg gjennom det. Jeg måtte bare over komme meg over bakketoppen, så visste jeg at jeg var trygg, sier Cavendish, som droppet å kjempe om poeng på den innlagte sputen.

Matthews ble nummer fem på etappen. Cavendish leder kampen om den grønne trøyen med 218 poeng. Matthews på andreplass har 159 poeng. Se resultatlisten fra etappen her.

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad er imponert over utførelsen av opptrekket til Deceuninck-Quick Step.

– De har mange ryttere igjen på de siste fem kilometerne. De fikk brukt de 100 prosent. Det ble enkelt for Mørkøv å gjøre den siste jobben og ikke minst for Cavendish å klinke til på de siste meterne. Han tok den seieren lett. Dette er Mark Cavendish på sitt best i verdens beste sykkellag, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

To mann i brudd

Etter en heftig åpningsuke av Touren ble det en langt mer behagelig start for rytterne etter hviledagen. Hugo Houle (Astana-Premier Tech) og Tosh Van der Sande (Lotto-Soudal) rev seg løs fra hovedfeltet og tok fatt på en dag uten de helt store krumspringene.

Houle var først over etappens enste kategoriserte stigning - en fjerdekategori. Bruddkompisen trillet først over streken på den innlagte spurten. I kampen om poengtrøyen i hovedfeltet tok Mark Cavendish i helgrønt det med ro mens Sonny Colbrelli kapret 15 poeng foran Michael Matthews, Jasper Philipsen og Peter Sagan.

Flere av rytterne på Ineos Grenadiers-laget var involvert i en velt med drøyt 70 kilometer igjen til mål. Blant dem var stjernene Geraint Thomas og Richie Porte, men begge to slapp unna møtet med asfalten med noen skrubbsår og smårifter i tøyet.

I forkant av etappen ble det snakket mye om mulighetene for at sidevinden ville gjøre seg gjeldende mot slutten, og med 40 kilometer igjen begynte storlagene å posisjonere seg i frykt for å havne bakpå. Amund Grøndahl Jansens Team BikeExchange la press på Cavendish i en av etappens få stigninger og hentet samtidig inn dagens brudd med 35 kilometer igjen.

Spurtstjernen Sonny Colbrelli punkterte da farten steg i hovedfeltet, og den italienske mesteren måtte bytte sykkel før han kunne ta opp jakten igjen. Heldigvis roet tempoet seg i front og Bahrain Victorious-rytteren ble geleidet tilbake med god hjelp lagkompis Marco Haller.

Så steg farten igjen. Flere lag dunket hardt til og feltet begynte å sprekke opp i flere biter i det åpne landskapet. Inn mot spurten i Valence fikk imidlertid de store navnene både med tanke på sammendraget og etappeseieren samlet seg, og Deceunick-Quick Step-laget tok initiativet på de avsluttende kilometerne.

Dermed lå alt servert på sølvfat til Cavendish, som kunne juble for sin tredje etappeseier i årets Tour.