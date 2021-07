Bodø/Glimt må snart begynne å tenke på en hverdag uten Kjetil Knutsen

La det være klart.

Det står mer på spill enn en plass i Champions League når Bodø/Glimt møter Legia Warszawa.

Resultatet i den første kvalikrunden kommer garantert til å styre hvor mye fokus det blir på framtiden til suksesstrener Kjetil Knutsen. Ryker de i første runde, blir de avspist med en kronglete vei inn nyvinningen Conference League.

Det vil raskt bane vei for sterke spekulasjoner på hva Knutsen foretar seg når kontrakten utløper om ett år.

Med seier mot Legia virker veien til Champions League, og i alle fall Europa League langt mer åpen. Og da vil Knutsen få mer ro til å fullføre sin europeiske drøm med Glimt. Som er det eneste han ennå ikke har oppnådd i Bodø.

For selv om Knutsen selv legger vekk alt prat om framtida, så innser de fleste i Bodø at suksesstreneren trolig forsvinner etter sesongen.

Det har ligget i kortene hele veien.

Da han før jul i fjor forlenget kontrakten med et halvt år, så var det for å skape ro rundt eventuelle spekulasjoner underveis i årets sesong. Dessuten ønsket Knutsen å gi Glimt en mulighet for å få en kompensasjon dersom en større klubb ville kjøpe han ut før avtalen går ut.

For det er ikke bare Rosenborg som har Knutsen på lista. I kretsen rundt Glimt antar de at sannsynligheten for at han går til utlandet er større.

Mye større.

Klubber i Danmark og Sverige har forhørt seg. I Belgia er de heller ikke fremmed for å ansette norske trenere med spisskompetanse på offensiv fotball i 4-3-3.

Og at Knutsen har en drøm om å lykkes i Europa vet alle som står han nært. Tapet for AC Milan i fjorårets kvalik til Europaligaen satt lenge igjen i bergenseren.

Svært lenge.

For det er på den scenen han aller helt ønsker å teste ut sine ideer og sin filosofi.

Knutsen er inspirert av Liverpool-manager Jürgen Klopp og hans offensive tankegang med å stå høyt, motpress, gjenvinning, spille gjennom ledd, og dyrke fram spillere med fart og x-faktor.

Og han brenner etter å vise at det kan gå an å få til med et norsk lag også.

Nettopp derfor er det helt utenkelig at Knutsen forsvinner fra Glimt før sesongen er over hvis de når Europa. Fordi han har en så sterk vilje til å lykkes med Glimt også der.

Derfor er det all mulig grunn til å tro at Knutsen ikke tenker på noe annet enn Glimt nå. Han er ikke typen som mister fokus fordi noen beilere står på trappa. Knutsen er en arbeidskar. Som ikke legger seg før jobben er gjort skikkelig.

Inngangen til kampene mot Legia har blitt vanskeligere enn han hadde håpet på. Etter å ha kjørt nådeløst med samme 11ér i sesongstarten, så man tendenser der Glimt luktet på toppnivået fra 2020.

Men med langtidsskadene til vingene Ola Solbakken og Sondre Sørli, har Knutsen fått svært dårlig betalt for sin filosofi om å spille laget sitt i maksimal samhandlingsform.

Nå har det som var en betinget suksessfaktor i fjor, blitt et problem.

Fordi erstatterne ikke er tilstrekkelig drillet i rollene sine. Og Knutsen har selv innrømmet at de har feilet i både laguttak og oppkjøring til noen av de siste kampene.

Det som trolig er en stor fordel med å møte Legia i Champions League, er at ingen forventer seier. Eller storspill.

I et intervju med TV 2 var Knutsen ærlig på at for store forventninger blant spillerne har vært et problem i starten av sesongen. Det var en periode spillerne selv hele tiden sammenlignet prestasjonene i årets sesong med det beste fra 2020.

Da sier det seg selv at det blir vanskelig å være fornøyd med seg selv.

Sammen med klubbens mentale trenere har de jobbet hardt den siste tiden med å «dømme» seg selv etter hvor de står i dag. Det har vært nødvendig for å få tilbake gleden med fotballen. En sliteseier over Mjøndalen er deilig det også.

For selv om Glimt har vært gode til å fokusere på seg selv, sitt eget spill, og ikke motstanderne, så blir man preget av at norske lag parkerer bussen nesten hver gang de møter Glimt. Og når forventningene og omgivelsene krever seier hver eneste gang, så har det slått negativt ut i mange kamper der de var store favoritter på forhånd.

Å møte et lag som ikke er vant til å spille mot dem, kan derfor være en mentalt utløsende faktor som slår positivt ut. For første gang i år stiller i alle fall Glimt opp i en kamp der de ikke er favoritter.

Det bør de kunne utnytte til sin fordel.

Uansett om det blir en «one night stand»-opptreden i Europa, eller om det blir en fargesprakende høstforelskelse – for Glimt handler det nå om å nyte det som trolig blir en siste dans med Kjetil Knutsen.

For hverdagene uten han kommer. Raskere enn de med gult hjerte skulle ønske.