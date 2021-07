Fikk beskjed om at Thea (10) hadde fått noen kutt på rumpa – så kom foreldrene frem til sykehuset: – Verre enn vi kunne se for oss

Det er sommeren 2019 og Anette Wærsten og mannen har levert datteren Thea (10) på Oksnøya sommerleir i Råde kommune.

Både de og datteren hadde gledet seg stort til det som ventet den kommende uka.

Men idyllen ble brått snudd om til et mareritt. For under en vannlek gikk det fryktelig galt.

– Thea satt med flere andre på en bananbåt, hvor poenget er å kjøre til man faller av, forteller moren Anette Wærsten til TV 2.

Datteren, som på dette tidspunktet var ti år, satt bakerst og falt på et tidspunkt av bananbåten.

Kvestet av propellen

Mens Thea lå i vannet, kom det plutselig en annen småbåt kjørende. Førerne av båten var to andre deltakere på sommerleiren.

Tiåringen prøvde å gi tegn om at hun var i vannet, men til ingen nytte.

– De kjørte rett på henne, hun havnet under båten og ble kvestet av propellen, forteller Wærsten.

Thea ble etter en stund dratt opp i båten som kjørte bananbåten, og kjørt inn til land.

Hjemme i Bærum satt foreldrene og ante fred og ingen fare. Uvitende om dramatikken som utspant seg på sommerleiren. Så ringte telefonen.

– Det var helt forferdelig, og alle foreldres mareritt. Det er nesten bare noe man ser på film, og vi skjønte ikke helt alvoret, sier Wærsten.

Kastet seg i bilen

Beskjeden foreldrene fikk fra sommerleiren var at det hadde skjedd et uhell, og at datteren hadde fått noen kutt i rompa.

– Da tenkte jeg bare «hun er tøff, dette går bra», sier Wærsten.

GLAD I VANNET: Thea har alltid vært glad i vannet. Nå sliter hun med traumer etter ulykken. Foto: Privat

Hun og mannen kastet seg i bilen, og kjørte mot Kalnes sykehus hvor datteren var på vei.

– Etter hvert som vi nærmet oss sykehuset, kjente jeg på en usikkerhet. Og realiteten var jo mye verre enn det vi kunne se for oss.

– Det er vondt å tenke på hvor redd hun må ha vært, sier Wærsten.

Fryktet lammelse

For Thea hadde ikke bare fått noen kutt i rumpa, slik den første beskjeden var.

– Hun hadde fått dype kuttskader på rumpa, og legene var usikre på om hun kunne gå. De var opptatt av om hun hadde følelse i tærne, forteller moren.

Thea ble sendt rett til operasjon. Der slo legene alarm på nytt. De fryktet at hun kunne ha en blodforgiftning, og det ble derfor bestemt å sende henne rett til akuttmottaket på Ullevål.

Wærsten beskriver denne perioden som fortvilende.

– Det var utrolig mye usikkerhet, og vi var redde for å miste henne. Det var mange operasjoner, og det var ingen klare svar på om det ville gå bra.

Datteren ble liggende på Ullevål i flere uker, før tilstanden omsider ble bedre. Men ulykken har satt tydelig spor på både Thea, som nå har blitt 12 år, og familien.

– Det snudde opp ned på hele familiesituasjonen. Det var mye frustrasjon og utfordringer i hverdagen som man ikke hadde sett for seg. Det er heller ikke så lett for en liten jente å forstå at man ikke lenger kan gjøre alt man kunne før ulykken, sier Wærsten.

Fikk bot på 200.000

Etter at de hadde fått ulykken litt på avstand, tok familien opp kampen mot sommerleiren. De stusser over sikkerhetstiltakene, og mener sommerleiren står ansvarlig for det som har skjedd.

– Thea har fått konstatert en 30 prosent invaliditetsgrad. Hun får varige mén, og derfor har det vært viktig for oss at sommerleiren skal erkjenne sitt ansvar, og å sikre at dette aldri skjer igjen.

MANGE SYKEHUSOPPHOLD: Det har vært mange og lange sykehusopphold for Thea i tiden etter ulykken. Foto: Privat

Etter en kamp på nærmere to år, besluttet politimesteren i Øst å ilegge Oksnøen sommerleir et forelegg på 200.000 kroner for «uaktsomt å ha voldt betydelig skade på en annens kropp eller helse.»

Politimesteren i Øst slår fast at sommerleiren ikke hadde truffet tilstrekkelige sikkerhetstiltak ved utøvelse av vannsportaktiviteten.

Nekter straffskyld

Daglig leder for sommerleiren, Eivind Simonsen, har vedtatt forelegget, men i foreleggsdokumentet som TV 2 har fått tilgang til står det følgende:

«Straffskyld nektes, men forelegg vedtas for å få saken ut av verden.»

Simonsen ønsker ikke å kommentere bakgrunnen for at leiren valgte å vedta forelegget.

Den daglige lederen sier til TV 2 at de opplevde ulykken som forferdelig, og at det var en hendelse de selvsagt skulle vært foruten.

– Leiropphold skal være og er en trygg opplevelse for barna og ungdommen som deltar, sier han.

– Altfor dårlig

Simonsen erkjenner imidlertid at rutinene ved motorbåtkjøring den aktuelle dagen i 2019 ikke var gode nok.

– Ulykken førte til at dette ble fulgt opp slik at lignende hendelser i fremtiden ikke skal være mulig, sier den daglige lederen.

Bistandsadvokat Christian Lundin representerer familien Wærsten. Han mener forelegget viser at det er på det rene at sikkerheten var altfor dårlig.

– Denne saken kunne fått et tragisk utfall, og det er bare flaks at det ikke endte med død, sier Lundin til TV 2.

Bistandsadvokaten mener det er svært kritikkverdig at sikkerheten ikke var tilstrekkelig, når man er på en organisert sommerleir.

– Veldig belastende

Anette Wærsten er ikke imponert over hvordan sommerleiren har håndtert saken.

MOR OG DATTER: Ulykken har satt spor hos familien. Foto: Privat

– Den evige runddansen for å få de til å erkjenne skyld har vært veldig belastende. Vår opplevelse er at de har stukket hodet i sanden og håpet dette skal gå over, sier hun.

Ulykken har satt en støkk i familien. De tviler på at de kommer til å sende datteren på sommerleir igjen.

– Akkurat nå tror jeg ikke vi er helt der, og det tror jeg ikke Thea er heller. Hun sliter fortsatt med traumer etter ulykken, og vi må få litt kontroll på det før vi eventuelt sender henne av gårde igjen, sier Anette Wærsten.

Moren har en klar oppfordring til andre som sender barna på sommerleir.

– Man må spørre om sikkerhet, ikke forutse at det er på plass. Vær opptatt av at det er gode rutiner for organisering av slike aktiviteter. Det viktigste med at vi deler vår erfaring er at vi føler vi har et ansvar om å si fra – for å hindre at dette skjer igjen, sier hun.