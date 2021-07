Holder pressekonferanse om elsparkesykkelulykker – 421 skader i juni

Saken oppdateres!

Det har tidligere stormet i debatten om elsparkesyklene. Flere mener at de forsøpler hovedstaden, mens skadelegevakten er frustrerte over antall ulykker som kommer inn.

Følg pressekonferansen direkte klokken 13:00 øverst i vinduet.

Tirsdag klokken 13:00 kaller Oslo universitetssykehus inn til en pressekonferanse, der juni-tallene for ulykker med elsparkesykler i hovedstaden vil bli presentert.

Tall fra helgene i juni viser at det i gjennomsnitt er 18,5 skader per døgn. Over halvparten av de skadene var alkoholpåvirket.

Totalt antall skadede i juni er 421 i Oslo. 74 av disse var under 18 år. Det er mer en dobbal så mange skader i juni sammenliknet med samme måned året før.

For hele 2021 er det registrert 856 skadde.

– Vi har ingen enkeltaktivitet per nå, som klarer å lage så mye skader som elsparkesykler, sier overlege Henrik Siverts under pressekonferansen.

Overlegen sier at de foreløpig har sluppet unna dødsulykker, men synes det er litt rart at det ikke har skjedd noen dødsfall ennå.

– Det tar opp en del kapasitet. Men nå må vi bemanne opp i helgene både dag og natt, sånn at det ikke går utover så mange av de andre pasientene vi har, sier Siverts.

De har en henstilling til utleierne og Oslo kommune om at elsparkesyklene holdes stengt mellom klokken 23 og 05.

– Dette er helt unødvendige skader sier, tilføyer overlege Pål Aksel Næss.

– Elsparkesykkelskadene er ikke istedenfor andre skader. Disse kommer kun i tillegg, sier Siverts.

Siverts sier at det er fint at man har friheten til å gjøre akkurat det man vil og komme seg dit man skal.



– På den andre siden mener han at det fjerne friheten til blant annet svaksynte som ikke lengre tør å gå ut.

Ønsker promillegrense

Oslo skadelegevakt gikk tidligere ut i juni og uttalte at det bare er et tidsspørsmål før det skjer en dødsulykke i forbindelse med bruk av elsparkesyklene.

De har tidligere sagt at de både ønsker en promillegrense og at elsparkesyklene stenges om natten.

Etter at skjenketiden ble utvidet i Oslo tidligere i år, steg ulykkene med kraftig.

– Kunne vært unngått

Over halvparten av de skadde kom inn til skadelegevakten om natten, der over femti prosent var i alkoholpåvirket tilstand.

– Kapasiteten er godt nok, men det råder en frustrasjon over alle de skader som kunne vært unngått. Stengt bruk på natten ville forhindret mange skader, sa overlege Henrik Siverts til TV 2 i slutten av juni.

Statistikken har gått ned

Talsperson i elsparkesykkelaktøren Voi, Øystein Sundelin, fortalte til TV 2 i juni at per kjørte kilometer sammenliknet med antall skadde som kommer inn til Oslo skadelegevakt, går statistikken nedover.

– Det er altså færre som skader seg ut i fra den statistikken vi ser, sa Sundelin da.

Han mener at de må lære opp folk bedre til hvordan man skal håndtere elsparkesyklene riktig.

Sundelin er midlertid helt uenig i at syklene må stenges ned om natten, slik byrådet har foreslått i sine tiltak som nå er på høring.

– Det er verdens enkleste løsning å stenge ned hele tilbudet fordi noen kjører i fylla. Men sånn kan det ikke være. Det er noen få som ødelegger for fryktelig mange. Derfor må vi bruke mer ressurser på opplæring. Mange av de som jobber turnus benytter seg av dette tilbudet. Det er ikke riktig at de skal straffes for at andre bruker dem feil, sa han.

Sundelin sier Voi tar avstand fra at fyllekjøring er greit. De ønsker en promillegreiene på syklene, slik det er for både båt, moped og bil