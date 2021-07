Italias forvandling: – Har vært en gave til dette mesterskapet

Se Italia-Spania fra klokken 20 på TV 2 og TV 2 Play.

– Man merker nervene. Nå er det ordentlig alvor!

Det sier TV 2s fotballekspert, Simen Stamsø-Møller, før tirsdagens semifinalekamp mellom de to fotballstorhetene Italia og Spania.

– Italia har vært en gave til dette mesterskapet. Jeg har aldri sett dem spille så morsom fotball før, sier Stamsø-Møller.

Før semifinalen mener han nemlig at Italias tilnærming til spillet har endret seg.

– Slik det har vært de siste 20 årene, skulle man gjerne trodd at Spania kom til å være det førende laget som hadde ballen, mens Italia ligger og tar imot, satser på kontringer og spiller kynisk.

Slik er det ikke lenger, ifølge eksperten.

– Italia har på en måte tatt etter Spania de siste årene. Måten de spiller på nå, minner om den spanske, men med enda mer tempo. Nå er det to lag som ønsker å ha ballen mye. Noe av det mest spennende før denne kampen er spørsmålet om hvilket av lagene som kommer til å dominere, og ha ballen mest, sier Stamsø-Møller.

Han mener Italia så langt i mesterskapet har vist seg hakket mer giftige og underholdende enn tirsdagens motstander.

– Spania har trillet ballen mer seg imellom, mens Italia har vært mer direkte i lengderetning, sier han.

Det gjør at Stamsø-Møller holder Italia som en liten favoritt til å ta seg til finalen.

– Man skal aldri avskrive Spania. Likevel har Roberto Mancini klart å skape en kraft med dette italienske laget, som gjør at jeg tror litt ekstra på dem, sier han.

Den spanske landslagssjefen er enig i at den italienske spillestilen har endret seg.

– Dette Italia-laget vil ikke lene seg tilbake og vente - slik de kanskje kunne gjort tidligere. Dette er et lag som ønsker å ha ballen mye. Det er ikke slik at begge lagene kan dominere like mye, og det blir veldig interessant å se hvem som gjør det, sier Luis Enrique ifølge AS.

– Ille for Italia

Italia, som har vært glitrende gjennom mesterskapet, må greie seg uten formspilleren Leonardo Spinazzola, som røk akillessenen under kvartfinalekampen mot Belgia.

– Jeg kan bare si at jeg vil komme tilbake snart, skriver Roma-spilleren på sin Instagram-konto.

– De har mistet Spinazzola, som er ille for Italia. Og forestill deg hva det er for meg! Jeg mister ham i seks måneder, sier Roma-trener, José Mourinho til Marca.

– Jeg har snakket med Spinazzola som har fortalt meg hvor sterk tro det italienske laget har, sier Mourinho.

Mourinho har én klar favoritt

Han kjenner de to semifinalistene godt, som tidligere- og nåværende trener i store klubber i både Italia og Spania. Mourinho holder én klar favoritt til semifinalekampen.

– Jeg tror ikke det spanske laget er like sterkt som det italienske. Likevel er de svært talentfulle, og mer enn gode nok til å skape problemer for en hver motstander, dersom de får kampen inn i sitt spor, sier Mourinho, før storkampen.

Den blir det fjerde europamesterskapet på rad de to landene møtes i sluttspillet. For fem år siden vant Italia 2-0, mens spanjolene tok en knusende 4-0-seier i finalen i 2012.

Leonardi Bonucci har stått frem i det italienske midtforsvaret, og vært en viktig bidragsyter til den landets foreløpige EM-suksess.

Juventus-spillerens kanskje viktigste oppgave under tirsdagens semifinale, blir å stoppe lagkameraten Alvaro Morata.

– Han er en god venn, og kanskje en av de beste spissene i verden. Det vil bli en stor spenning i kampen, sa Bonucci om duellen på pressekonferansen i forkant av oppgjøret.

Han var også med på det forsmedelige finaletapet for ni år siden.

– Den finalen sitter i med en vond smak. Vi fikk ikke vist vårt spill og manglet energi. Ting er annerledes nå. Vi skal jobbe for å vinne ballen høyt i banen, sa Bonucci.

– Vi er veldig stolte over landslaget vårt og vi ønsker å nå finalen til ære for Spinazzola etter den grusomme skaden han pådro seg, avsluttet midtstopperen.