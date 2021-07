Klar for Barcelona: – Det er en drøm som går i oppfyllelse

Norge har fått en ny Barcelona-proff: I dag offentliggjorde den spanske storklubben på sine egne hjemmesider at landslagsspiller Ingrid Syrstad Engen har skrevet under for klubben.

Syrstad Engen har signert en kontrakt med varighet på to år.

– Dette er et stort øyeblikk for meg. Jeg er så stolt over å være her. Det føles fantastisk og det er en drøm som har gått i oppfyllelse. Dette er det beste laget i verden. Jeg kan ikke vente med å bli en del av det, sier Syrstad Engen selv.

Det har en stund vært klart at 23-åringen ikke ønsket å forlenge kontrakten med den tyske klubben Wolfsburg. Nå er det altså klart at hun blir lagvenninne med Caroline Graham Hansen i Spania.

– Dette er stort. Da har vi jo flere norske i Barcelona, og det er jo moro. Det er ikke enkelt å få spillere inn i de største klubbene lenger, og dette viser at vi har spillere i verdensklasse, sier TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

I tysk fotball har Syrstad Engen bidratt til stor suksess. Ett seriegull, to cupgull og en tapt mesterligafinale er status på to sesonger etter overgangen til Wolsburg.

Flere klubber ønsket seg hennes tjenester, blant dem klubber i England. Selv var ikke Syrstad Engen i tvil da Barcelona kom på banen.

– Når Barcelona kom på banen, og jeg merket interessen, da ble det veldig fristende. Det er rett og slett en drøm å kunne spille for det laget og ha på den drakta. Det er ekstremt stort, sier hun til TV 2.

Suverene Barcelona

Så sent som i mai gikk Barcelona til topps i Champions League etter en knusende overlegen 4-0-seier over Chelsea.

I hjemlig serie var Barcelona totalt overlegne sist sesong. Barcelona vant 33 av 34 kamper og sto med den vanvittige målforskjellen 167-15.



Og cupen i hjemlandet? Den vant Barcelona naturligvis.

Syrstad Engen frykter ikke at hun går til en klubb som er for suveren.

– Jeg tror mange tror den spanske ligaen er veldig ujevn, men jeg tror det er en veldig bra teknisk liga med ekstremt mange gode spillere. Selv om det ser brutalt ut at Barcelona er på toppen, så er det en bra liga og det viser Barcelona med hvordan de har prestert i Champions League mot de aller beste. Jeg føler det kan gi utfordringer selv om sifrene kan bli høye noen ganger, sier hun.

Nå har Barcelona forsterket seg ytterligere med en norsk midtbanespiller. Selv forteller Syrstad Engen at hun har hatt gode samtaler med klubbledelsen over lang tid.

– Det tror jeg ikke man kan få noen lovnader, men de sier at de trenger mine egenskaper i laget, så jeg føler meg trygg på at jeg vil bli satset på, sier hun.

– Hvilken rolle har Caroline Graham Hansen hatt i dette?

– Vi er jo gode venner, men jeg har ikke snakket så mye med henne om det. Jeg har fått høre litt inside med henne, men jeg vet jo at det alltid er positivt og en trygghet at det er en nordmann til der, sier hun.



Selv om Ingrid Syrstad Engen bare er 23 år, har hun allerede rukket å spille 35 landskamper og scoret fem mål.