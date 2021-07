Elektriske XC40 er en stor suksess for Volvo i Norge. Den er merkets mest solgte modell – og har bidratt til svært gode registreringstall så langt i år.

XC40 er langt fra klassens rimeligste bil. Her har Volvo lagt seg godt over mange av konkurrentene i pris, inkludert konsernbror Polestar 2 som deler veldig mye av teknologien med XC40.

Nå kan det imidlertid ligge an til solid priskutt her. XC40 får nemlig en ny utgave, på samme måte som Polestar 2 fikk det tidligere i år.

Her dropper Volvo en av de to motorene, dermed forsvinner også firehjulstrekken. Nå er det én motor igjen, den driver forhjulene.

Solid priskutt i Sverige

Denne motoren leverer 231 hestekrefter. Batteripakken er på 69 kWt og rekkevidden til denne utgaven er ifølge Volvo på rundt 400 kilometer.

Den kan lades fra 20 til 80 prosent på 32 minutter, da forutsatt ideelle forhold. 0-100 km/t går unna på 7,4 sekunder.

Den nye utgaven er priset til 529.000 kroner hjemme i Sverige. 4x4-versjonen starter på sin side rundt 700.000 kroner. Her snakker vi altså et solid priskutt i det svenske markedet.

Interessen for elektriske XC40 har vært skyhøy i Norge. Den blir neppe mindre etter nyheten om utgaven med forhjulsdrift.

Bekreftet: Kommer til Norge

Da XC40 først ble lansert som elbil, var prisen 150.000 kroner høyere i Sverige, enn i Norge. Det faktum at vi hverken har nybilavgift eller moms på elbiler, gjør at det blir slik.

Den nye utgaven skal ikke lanseres i Norge riktig ennå, men fra importøren får vi bekreftet at den også kommer hit.

Norske priser på den nye utgaven er ikke klare, I dag starter elektriske XC40 med AWD på 525.000 kroner her hjemme, det er da utgaven som heter Plus. For Pro-versjonen er prisen 550.000 kroner.

Broom får bekreftet at den nye XC40-utgaven også skal komme til Norge. Men dette skjer på et litt senere tidspunkt enn i Sverige.

Mellom 50.000 og 100.000 kroner?

Polestar 2 med tohjulsdrift starter på sin side på 389.000 kroner. Så langt ned i pris skal Volvoen temmelig sikkert ikke, Men kanskje kan vi forvente et priskutt på et sted mellom 50.000 og 100.000 kroner?

Dette er uansett vanskelig å spå, fordi det også handler om hvordan Volvo ønsker å prisen bilen, sammenlignet med konkurrentene. Samtidig er det klart at bilen bør være en god del billigere enn versjonen med 4x4, hvis den skal kunne appellere til mange kunder.

Samtidig som denne nyheten kommer, opplyser Volvo at elektriske XC40 har gjennomgått en rekke endringer av software og drivlinje siden lanseringen. Dette skal være positivt for både effektivitet og rekkevidde.

