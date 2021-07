Holder eksklusiv norgeskonsert

I likhet med de fleste artister har det vært en stille periode for Kyrre Gørvell-Dahll, best kjent under artistnavnet Kygo.

Nå vender Kygo derimot tilbake til Oslo, hvor han skal holde konsert på Ullevaal Stadion 2. juli neste år. Det melder konsertarrangør Sky Agency.

– Største showet

– Jeg gleder meg utrolig mye til å spille på Ullevaal stadion neste år. Jeg kommer til å spille både nye og gamle låter og kommer til å ta med noen gjesteartister. Dette kommer til å bli det største showet jeg noen gang har gjort, og jeg er sikker på at det blir en helt fantastisk kveld, sier Gørvell-Dahl i pressemeldingen.

Ifølge Sky Agency blir dette 29-åringens eneste konsert i Norge neste år.

Rundt 30 000 billetter vil bli lagt ut for salg.

Forhåndssalget starter i morgen via Spotify. Det ordinære billettsalget blir lagt ut førstkommende fredag via Ticketmaster.

Suksessfull karriere

Siden gjennombruddet i 2014 har Gørvell-Dahll stått bak flere hitlåter som «Stole the Show», «Stay» og «Firestone». Han har opptrådt på flere store EDM-festivaler og spilte egne livekonserter verden rundt.

I 2015 ble han den artisten som raskest har nådd 1 milliard streams på Spotify. Samme år ble han kåret til Årets spellemann.