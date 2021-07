Åtte personer siktet etter tyverier av luksusmøbler i Oslo

Politiet har gått til aksjon mot et større miljø som har drevet med omfattende tyverier av stoler, lamper og annet dyrt interiør. Tyveriene har skjedd hovedsakelig i Oslo.

Det opplyser politiet i en pressemelding.

Etterforskningen har foregått i en lengre periode. Det blir samtidig undersøkt om miljøet også har operert i andre deler av Norge, samt i utlandet, heter det i pressemeldingen.

– I forbindelsen med aksjonen ble fire personer pågrepet på fire forskjellige adresser. Alle de fire ble varetektsfengslet. Det ble ransaket på boligene til de fire og det ble beslaglagt dyre interiørartikler for flere hundre tusen kroner, opplyser politiet.

I ettertid har ytterligere fire personer blitt siktet i en eller flere av sakene.

Flere designmøbler

Politiet beslagla en rekke designmøbler, deriblant to stoler av typen Ekstrem, designet av Terje Ekstrøm. Stolene har en pris på om lag 18.000 kroner i butikk. Det ble også funnet en rekke Syveren-stoler fra Arne Jacobsen. De selges for rundt 6000 kroner.

Design-stolen Egget av Arne Jacobsen i svart skinn ble også funnet. Stolen selges for over 100.000 kroner i butikk, mens Wing Chair av Wegner har en salgspris på 42.000 kroner.

Flere kjent for politiet

Miljøet består av menn i 30-åra med norsk bakgrunn bosatt hovedsakelig i Oslo og kjent for politiet fra før.

STJÅLET: To stoler av typen Ekstrem. Stolene er designet av Terje Ekstrøm. Foto: Politiet

Personene har stjålet interiørartikler fra i hovedsak kontorlokaler og interiørbutikker, men også fra serveringssteder.

Verdien på varene er anslått til å være verdt flere hundre tusen kroner.

Miljøet må også svare for en tiltale som også omhandler tyveri av mindre gjenstander som solbriller og luksusklær, opplyser politiet

Stjål mens ansatte så på

Det er beslaglagt en foliert veske hos en av de pågrepne og det undersøkes nå om det er denne metoden de har brukt for å stjele mindre gjenstander som solbriller og klær, skriver politiet.

–Større gjenstander som stoler og lamper har de ikke brydd seg med å skjule. De har rett og slett gått rett inn i butikker og kontorlokaler i åpningstiden og båret stoler eller annet interiør ut av lokalene. Noen ganger under ansattes åsyn, sier politiadvokat Nora Eek-Nielsen i Oslo politidistrikt.

–Vi ser at dette miljøet har operert over lenger tid. Koronastengte butikker og kontorlokaler la en demper på aktiviteten. Det var derfor viktig for oss å aksjonere nå når samfunnet er i ferd med å åpne opp igjen, av slutter Eek-Nielsen.