Vaksineforsker om nye Israel-tall: – Egentlig ikke så lavt

Tidligere i år opplyste Israel om at Pfizer-vaksinen ga 96 prosent beskyttelse mot korona. Nå reduserer de tallet til 64 prosent. Vaksineforsker mener det uansett ikke er grunn til bekymring.

Mandag 5. juli opplyste israelske helsemyndigheter at nye undersøkelser viser at Pfizer-vaksinen er mindre effektiv enn tidligere antatt mot koronasmitte, skriver Haaretz.

Etter at Israel har innført reduserte smittevernstiltak har delta-varianten herjet i landet.

Spredningen av delta-varianten er en av årsakene til at de nye undersøkelsene viser en reduksjon til 64 prosent beskyttelse. Dette er betraktelig lavere enn de 96 prosentene som de samme helsemyndighetene opplyste om tidligere i år.

VAKSINEFORSKER: Even Fossum, vaksineforsker ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Foto: Sverre Saabye / TV 2

– Egentlig ikke så lavt

Vaksineforsker, Even Fossum, mener derimot at folk ikke bør la seg skremme av et tilsynelatende lavt tall.

– 64 prosent er egentlig ikke så lavt. En årlig influensavaksine er rundt 50 prosent, så 64 er fortsatt et bra tall, sier han.

Han mener mange kan se seg blind på at det er en reduksjon, men at det er viktig å forstå at det i praksis ikke vil ha store konsekvenser.

– Folk bør fortsatt vaksinere seg, da det viktigste er at man fortsatt beskyttes mot et alvorlig sykdomsforløp, sier han.

Fortsatt beskyttet mot alvorlig sykdom

Fordi selv om det er en kraftig reduksjon beskyttelses-prosenten, viser Israel til at beskyttelsen mot alvorlig sykdomsforløp fortsatt er på hele 93 prosent.

Helsedepartementet i Israel avsto derfor å anbefale å administrere en tredje dose av vaksinen på dette stadiet.

– Det er viktig å skille mellom smitte generelt og alvorlig sykdom. At flere i befolkningen blir smittet har lite å si når man kommer lenger i vaksinasjonsprosessen, sier Fossum til TV 2.

PFIZER: Israel har vaksinert store deler av befolkningen med Pfizer-vaksinen. Foto: Jack Guez/AFP

Han viser til at det er alvorlighetsgraden som gjør om dette er en sykdom vi kan leve med i samfunnet, på samme måte som med vanlig influensa.

– Hvis korona endrer seg, med vaksinasjonsprosessen, fra å være en alvorlig sykdom til å gi svakere symptomer, er det det som er det viktigste.

Dette koronatiltaket angrer Solberg mest på

Hvorfor vet Israel?

På spørsmål om hvorfor Israel har tilgang til slike undersøkelser og tall før andre, forklarer Fossum at de var tidlig ute med å få vaksinert en stor del av befolkningen.

– Israel fikk gjennom en avtale med Pfizer så de fikk tilgang til veldig mange vaksiner veldig fort. Det gjør jo at det er interessant å følge med på Israel siden de var kjapt ute, sier han.

Han mener derimot at andre land har like stor - om ikke større - mulighet til å bli ferdig med vaksinasjonen.

– Israel har raskt kommet til et visst nivå, men de sliter med å øke etter dette. Både Finland, Danmark og Norge ligger godt an til å gå forbi Israel på vaksinasjon i befolkningen, sier Fossum.

– Mer eller mindre normalt til høsten

Forsker ved Universitetet i Oslo, Gunnveig Grødeland, sier til TV 2 at nye varianter kan påvirke videre gjenåpning.

Spesielt om vaksinene fortsatt kan ha over 90 prosent beskyttelse for alvorlig sykdomsløp.

SENIORFORSKER: Gunnveig Grødeland, Seniorforsker og leder for forskningsgruppen influensa og adaptiv immunitet, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. Foto: Rune Blekken / TV 2

– Etter hvert som tiden går vil vi få mer data på vaksinene, noe som kan føre til at vi kan slappe mer av. Det kommer jo an på hvilke varianter som sirkulerer, men det er gode resultater på at mRNA- vaksinene reduserer graden av sykdom.

Hun mener derfor det er grunn for optimisme.

– Hvis fortsatt vaksinene ser ut til å forhindre alvorlig sykdom ved de nye variantene også, er det grunn til å tro at vi kan leve mer eller mindre normalt til høsten, sier Grødeland.

Nakstad tar forbehold

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, mener at høsten fortsatt er usikker.

– Vi vet enda ikke hvor mange uvaksinerte som kan bli smittet av denne delta-varianten, og vi vet heller ikke om man blir alvorlig syke. Dette er en usikkerhet til høsten som vi må være forberedt på, sier Nakstad.

OVERRASKET: Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, sier han er overrasket over tallene fra Israel. Foto: Berit Roald/NTB

Han mener at vi i slutten av september eller starten av oktober vil kunne få en fasit, da vi da vil få svaret på om befolkningsimmuniteten er god nok.

– Det blir avgjørende fordi dersom befolkningsimmuniteten er god, vil ikke dette viruset spres seg så mye i Norge, vi vil ikke få så store problemer med det i det hele tatt og kan leve veldig normalt.

Nakstad sier derimot at det også kan være et scenario at det kan ta lenger tid før vi er tilbake til normalen.

– Skulle vi få mye smitte blant uvaksinerte aldersgrupper som gir alvorlige sykdomstilfeller, så vil dette være noe vi må håndtere fortsatt utover høsten og inn i neste år, sier Nakstad til TV 2.