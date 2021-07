Johnsons gjenåpningsplan får kraftig kritikk

Mandag sa statsminister Boris Johnson at han står fast ved planen om å oppheve alle koronarestriksjoner fra mandag 19. juli, til tross for at smitten er økende.

– Å gi slipp på all beskyttelse samtidig som smitten fortsatt er økende, er uforsvarlig, sier opposisjonsleder Keir Starmer.

– Vi må ha en balansert innfallsvinkel, vi må beholde viktige beskyttelsestiltak, som munnbind og lufting. Og det er avgjørende å sørge for skikkelige utbetalinger til dem som må isolere seg, sier Labour-lederen.

KRITISK: Labour-leder Keir Starmer kaller Foto: Jessica Taylor / AP

Lederen for den britiske legeforeningen (BMA) deler Starmers syn, ifølge irske The Journal.

BMA-leder Chaand Nagpaul sier det er «ekstremt bekymringsfullt» at Johnson holder «full fart forover» til tross for advarsler om flere sykehusinnleggelser og dødsfall. Nagpaul ber ministrene sørge for munnbindpåbud «inntil den raske smittespredningen er under kontroll og flere er fullvaksinert».

– Regjeringens planer passer ikke sammen med informasjonen og synspunktene til vitenskapelige miljøer og legestanden, sier legeforeningens leder.

Avgjøres neste uke

Til tross for at deltavarianten dominerer i Storbritannia og smitten er høy, fjerner landet alle restriksjoner, mest sannsynlig fra 19. juli.

Den endelige avgjørelsen tar de 12. juli.

Blant annet har landet planer om å fjerne kravet om munnbind og regelen om en meter avstand. Også taket på hvor mange nærkontakter man kan ha, fjernes. Fra 19. juli vil det heller ikke bli krav om å jobbe hjemmefra.

Fra den dagen vil også alle bedrifter som har hatt stengt, kunne åpne. Det innebærer blant annet nattklubber, skriver Sky News.

Det blir imidlertid ikke slutt på smittesporing og testing, også isolasjon hvis man har covid-19 eller mistanke om smitte.

Ber folk ta ansvar

Johnson understreket imidlertid at pandemien ikke er over. Folk må «begynne å lære å leve med viruset» og «utvise dømmekraft» i hverdagen, heter det videre.

Regjeringen har antydet at den vil plassere mer ansvar hos den enkelte og muligens gjøre det frivillig å bruke munnbind i det offentlige rom.