Jan Thomas om den tøffe oppveksten: – Var redd og engstelig

Det er sommer igjen, og i år som i fjor inviterer programleder Solveig Kloppen (50) norske, kjente fjes hjem til seg for hygge, latter, tårer og åpenhjertige samtaler i En kveld hos Kloppen.

I sesongpremieren av TV-programmet gjester Jan Thomas (54), Einar Tørnquist (39), Gunhild Stordalen (42) og Erna Solberg (60) Kloppens idylliske hage i Tåsen hageby.

GJESTER: I sesongpremieren av En kveld hos Kloppen dukker Jan Thomas (venstre), Gunhild Stordalen, Einar Tørnquist og Erna Solberg opp. Foto: Agnete Brun / TV 2

Grudde seg til frihelger

Sommer betyr gjerne en etterlengtet sommerferie for store og små, men for noen kan ferien oppleves mer som et mareritt enn som et kjærkomment avbrekk. Det har stylist og makeup-artist Jan Thomas fått kjenne på kroppen.

Ved hagebordet hos Kloppen glir samtalen etter hvert inn mot 54-åringens somre i barndommen, som var preget av foreldrenes alkoholbruk.

– Jeg gledet meg alltid til arbeidshelg fordi da kunne ikke mamma drikke, eller min far. Så da var det ikke fest hjemme, forteller han.

Foreldrenes frihelger brakte derimot med seg fest og alkohol.

– Jeg ble veldig, veldig stresset over frihelgene, deler Jan Thomas, og fortsetter:

– Da var det liten tid til oss. Sommerferie for meg var camping eller så var vi på båttur. Vi lekte, og så drakk de voksne.

Kjendisstylisten forteller videre at han var mye overlatt til seg selv som liten.

– Det er veldig vanskelig når man er barn, for man er ikke utstyrt med å si at det der er ikke greit.

– Var ikke annet enn snill

54-åringen tror at moren tydde til flasken av ulike årsaker.

– Jeg tror ikke egentlig at det handlet om alkoholen, i hvert fall ikke fra min mors side, men jeg tror det handlet om flukt. Og det er noe jeg har måttet ta noen runder med meg selv på. Jeg ser jo det nå i ettertid at det var en situasjon som gjorde at alkoholen kom frem.

ÆRLIG: Jan Thomas forteller åpenhjertig om de tøffe somrene i oppveksten i En kveld hos Kloppen. Foto: Agnete Brun / TV 2

Videre minnes Jan Thomas moren som en god person.

– Mamma var ikke noe annet enn snill. Altså, verdens fineste, sier han rørt, og fortsetter:

– Det var alltid mat på bordet da jeg kom hjem fra skolen, alltid rene klær, alltid rent sengetøy. Mamma var alltid veldig nøye på alt. Jeg tror mamma led litt av det mange andre lider av – hun klarte å ta vare på andre, men ikke seg selv.

Til tross for vonde opplevelser er det likevel noe som har kommet godt ut av det hele.

– Jeg har fått en evne til å få andre til å føle seg bra, fått andre til å skinne. Og det tror jeg at jeg har tatt med meg, avslutter Jan Thomas.

– Viktig å ta opp

Den folkekjære TV-profilen har tidligere vært åpen offentlig om det å vokse opp i et alkoholisert hjem. Overfor TV 2 forteller Jan Thomas at det er viktig for ham å stå frem med historien sin.

– Dette er ikke noe som skal ties i hjel, det skal tales i hjel. Dette er noe millioner av barn og voksne lever med. Jeg synes det er utrolig viktig å ta opp dette fordi det er noe som hemmer glede og trygghet i så utrolig mange hjem. Og så er det fortsatt skambelagt, så vi er litt redde for å snakke om det, mener han.

Jan Thomas presiserer at han ikke er noen avholdsmann, og synes det er fint at folk tar seg en utepils i ny og ne, men at mengden alkohol bør nytes i moderate mengder.

54-åringen innrømmer videre at barndommen har satt sine spor.

– Jeg var selv et barn en gang og selv om det var mye kjærlighet i min familie, så brakte det med seg mye utrygghet. Jeg var redd og engstelig. Dette har jeg båret med meg senere i livet, og det har jo gitt varige mén. Når alkohol er involvert i sosiale sammenkomster, så merker jeg at når folk begynner å endre adferd, snakke høyere og fekte mer med armene, så kommer den angsten tilbake. Det er noe jeg aktivt med psykolog, med nære venner har måttet snakke om, fordi det å sitte inne med det føles ikke godt.

– Ta selvkritikk

Samtidig bærer han ikke nag til foreldrene, og tilga moren flere år før hun gikk bort. Likevel har han en klar oppfordring til dagens foreldre og voksne:

– Jeg fikk lov til å stille vanskelige og kritiske spørsmål til min mor, som hjalp meg veldig med å forstå hvorfor ting var sånn som de var, sier han, og fortsetter:

– Hvis barna kommer til dere, så ta den selvkritikken, tør å være sårbar og gjør det trygt for barna og få lov til å stille spørsmål. Hvis de blir møtt med: «Det har ikke du noe med. Jeg er voksen. Jeg gjør som jeg vil», så skaper det igjen utrygghet for barn. Husk at foreldrene er barnas sikkerhetsnett, det er der de skal føle seg trygge. De kommer hjem fordi de skal få omsorg, og hvis hjemmet er et utrygt sted, så er det ikke alltid at det går like bra med folk.

Til slutt oppmuntrer Jan Thomas til å gjøre det hyggelig for barn og voksne i sommer.

– Når sommeren er her, og barna har to måneders fri, så vær sammen med dem, for den barndommen er så knapp.

En kveld hos Kloppen har sesongpremiere på TV 2 og TV 2 Play lørdag 10. juli kl. 21.45.