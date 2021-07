De siste årene her det skjedd mye med Porsche i Norge. Fra å være et lite nisjemerke som solgte sportsbiler med høy drømmefaktor, har de breddet modellutvalget sitt betydelig.

Først kom SUV-ene, så firedørsbilene og i fjor modellen som virkelig satte fyr på det det norske markedet. Nemlig den elektriske Taycan. En modell som alene økte salget med langt over 300 prosent i 2020.

Nå ruller det totalt mer enn 1.400 eksemplarer av den eksklusive elbilen på norske veier. Prisene starter på over 750.000 kroner for billigste modell, mens den dyreste koster rundt 1,7 millioner kroner.

Men ikke alt er bare fryd og glede. Noen av eierne har opplevd at bilen mister trekkraften. Feilen er periodisk og kan komme og gå. Derfor tilbakekaller Porsche nå 43.000 Taycan, verden over.

Også den helt nye variant Porsche Taycan Cross Turismo er berørt av tilbakekallingen.

Må fysisk på verksted

– Vi vil tilbakekalle 1.368 biler i Norge, sier Morten Scheel, som er sjef for Porsche i Norge, til nettstedet e24.no

Det er ikke meldt om ulykker eller skader i forbindelse med feilen. Alle bilens øvrige funksjoner, som for eksempel bremser og styring fungerer som de skal. Feilen er kun oppdaget på et fåtall biler og da under testkjøring internt, skriver e.24.no videre.

Porsche har ikke muligheten til online oppdateringer på sine modeller. Bilene må derfor fysisk inn på verksted.

Skal være fort gjort

– Selve oppgraderingen av programvaren går relativt fort, det vi ta en times tid, sier Scheel.

– Alle som blir berørt vil bli kontaktet av sitt Porsche-senter for å få oppgradert programvaren. Det vil skje om ikke veldig lang tid, sier Scheel videre til e24.no

Tilbakekallingen gjelder for årsmodellene 2020 og 2021, og for både Taycan og den nye Taycan Cross Turismo.

