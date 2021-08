Takboks har reddet bilferien for mange av oss. Den gangen i året vi virkelig skal ha med oss MYE på tur, kan plassen i kupéen og bagasjerommet rett og slett bli for snau. Og da kan det være gull verdt å få med ting på taket i stedet.

Men før du monterer takboks og fyller den opp: Vet du egentlig hvor mange kilo du kan på taket?

En ny undersøkelse fra NAF viser at mange ikke har helt kontroll på dette. Kun én av tre svarer nemlig at de vet hvor mye taklast de kan ha på bilen sin.

Flere kvinner enn menn innrømmer at de ikke vet.

Tydeligvis lav kunnskap

En av tre av mennene i undersøkelsen som Norstat har gjennomført, oppgir at de ikke vet hvor mye taklast de kan ha på sin bil.

Blant kvinner svarer nær halvparten det samme.

– Kjønnsforskjellene er en ting, men det er tydeligvis lav kunnskap om hvor mye man kan pakke på taket av bilen når man skal på sommerferien, slår senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødal, fast.

– Naboen flirer nok først – men kanskje er det du som ler sist

Tre vektbegrensninger

– Folk må huske at det er ikke ubegrenset hva man kan pakke på taket. Laster du for tungt i skiboksen eller på takstativet, kan det gå på trafikksikkerheten løs, fortsetter han.

For blant andre barnefamilier er takboksen et kjærkomment ekstra bagasjerom på ferieturen. Det er helt fint å bruke den, men da må man være klar over tre vektbegrensninger:

Hvor mange kilo takboksen tåler?

Hvor mange kilo takstativene tåler?

Hvor mange kilo selve biltaket tåler?

For mange barnefamilier er skiboksen et kjærkomment ekstra bagasjerom på ferieturen. Det er helt fint å bruke den, men da må man være klar over tre vektbegrensninger, sier Nils Sødal i NAF. Foto: NAF.

Bør pakkes smart

Svaret på de to første, finner du i produktinformasjonen til takboks og takstativ. Hva selve taket på bilen tåler, skal du finne i bilens instruksjonsbok eller i vognkortet.

– Det er den laveste vektgrensen av disse tre som gjelder når du pakker bagasjen til sommerferien, sier Sødal.

Husk også at du ikke bare må ta hensyn til vekten på det du legger i takboksen. Her må alt tas med: Takstativene, selve boksen - og innholdet.

Takboksen bør du pakke smart. Her legger du omfangsrike ting som ikke veier så mye, for eksempel dyner eller soveposer. Det er bra både for selve pakkingen av boksen (husk at alt skal løftes opp og ned fra taket), og for vektbegrensningen.

Nei, her kan du heller ikke ha ski på taket

Lillebror ID.3 er en av elbilene du ikke kan ha taklast på. Men på VW ID.4 er det annerledes, helt sikkert til glede for mange eiere akkurat nå.

Elbiler kan være unntak

Mange takbokser har innvendige festepunkter. Disse bruker du til å stroppe fast bagasjen. Kjempesmart for å unngå at noe forflytter seg underveis. Hvis uhellet er ute og boksen skulle åpne seg i fart, er det også en ekstra betryggelse.

Med elbilenes inntog i det norske bilmarkedet, har dette med taklast blitt enda litt mer uoversiktlig. Flere elbiler er nemlig ikke godkjent for taklast i det hele tatt, her kan du altså ikke ha med deg noe på taket.

Dette gjelder i hovedsak mindre biler, som gjerne har vært noen år på markedet. Men også nesten helt nye modeller som VW ID.3 og Ford Mustang Mach-E er berørt av dette. Her kan du ikke ha med deg noe på taket i det hele tatt.

LES MER: Noen biler er det forbudt å ha takboks på

Video: Sjekk hvor forskjellig bilen oppfører seg med og uten last