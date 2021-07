Skandalekamp i Elverum – trener måtte legge egen spiller i bakken

Se hendelsen øverst

Det var Østlendingen som omtalte saken først.

– Jeg er skuffet over mine gutter. Oppførselen deres er både sjokkerende og trist på en gang, sier Elverum-trener Martin Loe Rodvang til Østlendingen.

Det som skulle være en vanlig juniorkamp, utviklet seg fort til en kaotisk og aggressiv affære. Ifølge Loe Rodvang startet det hele med misforståelser på banen, som førte til knuffing og drittslenging.

Misnøye med dommeravgjørelser gjorde at situasjonen utviklet seg til det verre.

Loe Rodvang har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Måtte slenge egen spiller i bakken

Men det var det som skjedde etter at dommerne hadde blåst av kampen som sjokkerte treneren mest.

– Jeg og med-treneren min var på vei til den andre benken for å takke for kampen, og da ser jeg plutselig én av deres trenere sprinte fortere enn jeg tror jeg har sett noen voksen mann løpe i hele mitt liv. Jeg ser da at det har dannet seg en klynge midt på banen, og at det dyttes og sparkes.

Elverum-treneren forteller han han løp til, forsøkte å dra folk unna og måtte slenge en av sine egne spillere i bakken.

Ropte «homo» til kapteinen

Den 21-år gamle treneren er bare et par år eldre enn guttene på laget sitt, og er i Elverum som studenttrener. Han har tidligere spilt juniorfotball i Oslo, men forteller at han aldri har opplevd noe lignende det som skjedde på Elverum Stadion søndag kveld.

Dette er heller ikke første gangen juniorlaget har oppført seg ufint.

– Det er ikke mange uker siden vi hadde en trist hendelse på Rena, der én av mine spillere ropte «homo» til kapteinen deres som bar et regnbuefarget kapteinsbind. Slike holdninger kan vi ikke være bekjent av, og det er nødt til å ryddes opp i.

Han forteller at han har prøvd å snakke med guttene, uten at det har ført noen vei. 21-åringen er nå usikker på om han ønsker å fortsette som trener for juniorlaget, ifølge Østlendingen.

Trenerne var i sjokk

Den unge treneren forteller videre at både han og dommeren har levert hver sin rapport, og at klubben er klar for å ta de konsekvensene som kommer.

Han har også har snakket med både dommeren og lagledelsen i Trysil Fotballklubb og beklaget hendelsen.



Treneren understreker at den oppførselen guttene viste under kampen verken hører hjemme på en fotballbane eller noen andre steder.

– Det er helt forkastelig

En av Trysils trenere, Jan-Erik Ås, reagerer sterkt på hendelsene.

– Det er helt forkastelig det som skjer. Slike ting skal ikke skje på en fotballbane, sier han til TV 2.

Han mener at hans egne spillere er relativt uskyldige, men medgir at de også til tider provoserte Elverum-spillerne.

– Jeg føler ikke at det er så veldig vår skyld. Den provokasjonen som skjer fra vår side mener jeg er ganske begrunnet. Jeg forstår at spillerne våre reagerte. Vi kunne gjort noen ting annerledes, men jeg føler at vi spilte en normal fotballkamp, sier Ås.

Trysil-treneren forteller at de nå har en dialog med Elverum for å finne ut av hvordan dette skal håndteres videre.

– Vi gjør alt vi kan for å ordne opp i dette sammen med Elverum, avslutter han.