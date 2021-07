Petter «Katastrofe» skulle gi opp artistkarrieren – derfor ombestemte han seg

Petter «Katastrofe» Kristiansen regjerte lenge som en av landets hitmakere av partymusikk. 32-åringen kunne skilte med toppliste-plasseringer på både Spotify og VG-lista, samt utsolgte konserter i Norge og Sverige.

Men så kom sjokkbeskjeden i 2019:

Under TV 2-programmet «Hver gang vi møtes» annonserte Kristiansen at han skulle legge artistkarrieren og Katastrofe på hylla.

Den populære artisten hadde bestemt seg for å vie livet til poker og å sysle som låtskriver på bakrommet i stedet.

– Jeg hadde lyst til å gi meg mens leken var god. Jeg hadde mange sinnssykt flotte år, men jeg kom dit at jeg hadde lyst til å prøve noe annet, forklarer han til TV 2, og fortsetter:

– Jeg skulle jo fortsette med musikk, det er det jeg føler at jeg kan, men jeg hadde tenkt til å gi meg med reisingen og det å være artist selv. Jeg hadde lyst til å skrive mer for andre, og bare sitte som bakmann i studio.

Ombestemte seg

Etter avslutningskonsertene i begynnelsen av 2020 tok det imidlertid ikke lange stunden før fredrikstadmannen lengtet tilbake til scenen og «gutta» igjen.

– Jeg kjente jo at jeg savnet det fort, og så begynte jeg å tenke. Jeg vet jo med meg selv at det å sitte i et studio og å se at alle jeg kjenner er på veien, det hadde gjort meg rastløs. Jeg hadde en avtale med Stays (Staysman, Stian Thorbjørnsen, journ.anm.) om at jeg kunne være bærehjelp de gangene jeg savnet å være på veien.

HALVA PRISET: Petter Katastrofe dannet bandet Halva Priset sammen med tidligere kollegaer i fjor høst. Her er de avbildet under Allsang på grensen i Halden. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Det er et eller annet med livsstilen som man legger seg til – man blir sliten i perioder, men det er noe veldig stas med å være med «gutta boys» på veien og å sitte i turnébussen. Det er veldig koselig, forteller han videre.

Nytt band

Ti måneder etter avskjedsturneen gjorde Kristiansen «comeback» som vokalist og låtskriver i bandet Halva Priset, sammen med de fire musikerne Emil Haglund, Hans Marius Indahl, Lars Støvland og Andreas Nordanger.

– Det er de samme guttene som var innleide musikere hos meg da jeg var Katastrofe, så det er folk jeg kjenner veldig godt fra før, sier han til TV 2.

Under torsdagens Allsang på grensen slår Kristiansen og de øvrige bandmedlemmene et slag for bygdekultur og rånermiljø med låtene «Den fineste Chevy'n» og «Hæljetur».

– Hvordan er det å opptre igjen?

– Kjempedeilig. Jeg er glad for at det er i gang igjen. Vi har gjort tre konserter frem til nå. Fint å se at ting løsner opp, sier han, og legger til:

– Det er alltid hyggelig å være her på Allsang, og siden jeg var her sist så har også en av bestekompisene mine (Stian Thorbjørnsen, journ.anm.) fått programlederstilling, og det er jo veldig, veldig hyggelig. Flott plass, hyggelig program og alt er proft, alt fra produksjon til folkene som jobber rundt.

Gode tilbakemeldinger

Siden oppstarten i fjor høst har Kristiansen og Halva Priset opplevd en eventyrlig reise. Bandets folkelige bygdemusikk har havnet på Spotifys norske toppliste og låten «Den fineste Chevy'n» med Maria Mena har blitt godt mottatt av publikum.

– Det har vært strålende respons og kjempekoselige tilbakemeldinger. Låtene streamer kjempebra. Det er jo det vi vil med musikken, at folk skal være happy, drikke øl og kose seg, forteller artisten, og fortsetter:

– Det er veldig hyggelig at folk ikke ble forbanna fordi jeg startet med noe nytt, sier han lattermildt.

«COMEBACK»: Sanger og låtskriver Petter Bjørklund Kristiansen bestemte seg for å legge opp artistkarrieren i 2019. Året etter vendte han imidlertid tilbake med bandet Halva Priset. Her avbildet under årets Allsang på grensen. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Begraver artistnavnet

Nå som vokalisten har erstattet rap-sjangeren til fordel for country og låvefest, skroter han også navnet Katastrofe for godt.

– Jeg har kalt meg Katastrofe siden jeg var 15 år. Jeg har tatovert det på armen, så folk kaller meg det fortsatt, men jeg prøver nå heller å si Petter fra Halva Priset. På sikt blir det kanskje Halva Petter. Enn så lenge tror jeg at det er et navn som kommer til å henge ved meg livet ut, og det plager meg null.

Drømmer om bygdeslager

Fremover venter det flere konserter for Kristiansen og Halva Priset. Musikeren har klare håp for bandet sitt.

– Jeg har lyst til å bygge opp Halva Priset til å bli et band som folk veldig gjerne har lyst til å se live. Vi har et fett sceneshow. Jeg håper også at vi kan slippe låter som folk streamer. Det er målet mitt, sier han.

Videre drømmer Kristiansen om å lage en bygdeslager.

– Jeg kunne tenkt meg å ha gjort en samarbeidslåt med Vassendgutane. Det er en drøm.

I mellomtiden skal han tilbringe tre uker hjemme hos foreldrene i Fredrikstad.

– Jeg skal kulern der. Det blir koselig – tar båtturer og bare slappe av i huset, så er det full sprut i august og utover.

Se Allsang på grensen torsdager klokken 21.40 på TV 2 eller TV 2 Play.