Aldri før har nordmenn kastet så mye søppel

Norske husholdninger har aldri kastet så mye søppel som de gjorde koronaåret 2020. Med 449 kilo per innbygger ble det satt ny rekord.

I 2020 kastet nordmenn til sammen 2.418.000 tonn søppel, en økning på 6 prosent fra året før. Det betyr at nordmenn kastet rundt 449 kilo søppel hver. Det er det høyeste noensinne, ifølge Statistisk sentralbyrå.

De største endringene var i farlige avfall, som økte med 24 prosent eller 18.000 tonn totalt, tett etterfulgt av plast, som økte med 12 prosent eller 6.000 tonn. Det var også en markant økning i treavfall, hageavfall og metal.

Men avfallsøkningen har ikke ført til større grad av materialgjenvinning.

I fjor var delen av husholdningsavfallet som blir brukt til materialgjenvinning, inkludert biologisk behandling, til tross for den markante økningen, det samme som i 2019. Det betyr at Norge ikke klarte EU-målet om 50 prosent materialgjenvinning for husholdningsavfall innen 2020.

Det er likevel mulig at koronapandemien er den største grunnen til forbruk- og søppeløkningen, ifølge SSB.