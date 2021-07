Passasjerfly savnet øst i Sibir

Et fly med minst 28 personer om bord har forsvunnet i et fjellområde på Kamtsjatkahalvøya helt øst i Russland, melder russiske medier.

Beredskapsdepartementet bekrefter overfor nyhetsbyråene Interfax og Ria at kontakten med flyet ble brutt tirsdag, men det er ikke bekreftet at flyet har styrtet.

Flyet av typen Antonov An-26 var på vei fra Petropavlovsk-Kamtsjatskij til Palana.

Om bord var 23 passasjerer og seks besetningsmedlemmer, ifølge Tass. Nyhetsbyrået siterer en kilde i beredskapstjenesten på at flygeren ikke meldte om noen feil, og at flyet kan ha falt i sjøen. Andre kilder melder at det var til sammen 28 personer om bord.

Nettavisa skriver at Life flyet fryktes å ha styrtet i dårlig vær i et fjellområde i nærheten av Palana.

Et Mi8-helikopter med redningsmannskaper er utsendt, og på vei til området hvor flyet mistet kontakt.

Kamtsjatkahalvøya ligger ved stillehavskysten øst i russiske Sibir