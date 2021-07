Fotballryktene: – Kan bli lagkamerater

Spekulasjonene om hvor Sergio Ramos spiller neste sesong har florert etter at han ga seg i Real Madrid tidligere i sommer. ESPN melder tirsdag at den spanske midtstoppergiganten gjennomfører en medisinsk test i Paris Saint-Germain tirsdag, og signerer for klubben om kort tid.

Der kan han bli lagkamerat med Lionel Messi.

Mail skriver nemlig at PSG har tilbudt argentineren en kontrakt. Messi, som for tiden spiller Copa America, er for tiden uten kontrakt, etter at avtalen hans med Barcelona utløp forrige uke.

Manchester United er villig til å by oppunder 600 millioner kroner for Real Madrids franske midtstopper Raphael Varane, skriver Marca.

Det er ikke den eneste franskmannen på Solskjærs ønskeliste.

Den spanske storavisen melder nemlig også at Manchester United vil kjøpe 18 år gamle Eduardo Camavinga.

I tillegg skal Antoine Griezmann være et «realistisk overgangsmål» for Manchester United, dersom de ikke lykkes i sitt ønske om å signere Harry Kane, skriver Mundo Deportivo.

Manchester Uniteds kjøpefest kan gjøre at klubben også trenger å få penger inn. Det kan skje dersom Juventus får oppfylt sitt ønske om å hente tilbake Paul Pogba til Torino, skriver 90Minutes.

AC Milan er i ferd med å innlede forhandlinger om Chelsea om en låneavtale for den franske midtbanespilleren Tiemoue Bakayoko, skriver Corriere dello Sport.

Crystal Palace sin rykende ferske manager, Patrick Vieria, ønsker å gjøre Skottland- og Celtic-midtstopper, Ryan Christie, til sin første signering, melder Daily Record.

Arsenal ønsker å beholde Emile Smith Rowe på Emirates. 20-åringen skal nemlig være sterkt ønsket av Aston Villa, som angivelig har fått avslått et bud på mer rundt 350 millioner kroner på midtbanemannen, ifølge Mirror.

Tottenhams nye sjef, Nuno Espirito Santo, ønsker å hente den sveitsiske spissen Haris Seferovic. Benfica skal være villig til å selge 29-åringen denne sommeren, skriver Mirror.

Inter Milan ønsker å hente den greske venstrebaken Kostas Tsimikas fra Liverpool. 25-åringen ble Liverpool-spiller i fjor sommer, men har bare vært på banen til sammen syv ganger for klubben, skriver Calciomercato.

Tidligere Manchester City- og AC Milan-spiller, Mario Balotelli kan ende opp i den tyrkiske klubben Adana Demirspor. Den italienske 30-åringen skal ha et sterkt ønske om å blåse liv i sin landslagskarriere igjen i forkant av neste års VM-sluttspill, skriver Goal.