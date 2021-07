Deadline: Britney Spears' manager trekker seg

Larry Rudolph gir seg som manager for popstjernen etter 25 år. De to skal ikke har snakket på nesten tre år, ifølge Rudolph.

– Som hennes manager tror jeg det er i Britneys beste interesse at jeg trekker meg fra hennes team, da det ikke lenger er behov for mine profesjonelle tjenester, skriver Rudolph i et brev sendt til faren James Spears, ifølge Deadline.

Grunnen skal være popstjernens kontroversielle vergemål og minkende interesse i å lage musikk.

– Det har gått over to og et halvt år år siden Britney og jeg sist kommuniserte, og da informerte hun meg om at hun ønsket å ta en ubegrenset pause, skriver Rudolph i brevet.

Ifølge Deadline, skal Britney ha innrømmet overfor manageren at hun vurderer å gi seg som artist. Hun har også nylig gitt utrykk for dette i en artikkel i New Yorker.

Viktig støttespiller

Rudolph har vært involvert i Spears karriere siden 1995. Selv etter at vergemålet startet i 2008, forble Rudolph en stabiliserende skikkelse da hun ga ut flere album og dro på verdensturne.

Forholdet mellom Spears og Rudolph skal ha tatt en vending i 2019, da popstjernen plutselig trakk seg trakk seg fra «Sin City»-showene angivelig på grunn av helseproblemer som hennes far Jamie Spears opplevde.

Senere forsvant hun i lang tid fra Instagram, og innrømmet etterpå at hun var innlagt på psykiatrisk avdeling. Hun hevdet på Instagram at dette var frivillig, men nå forteller hun hva som egentlig skjedde.

Fordømte faren

Britney Spears har vært underlagt vergemål i 13 år. Hun er nå i gang med en rettsak i Los Angeles hvor hun saksøker familien og krever selvstendighet.

– Dette formynderiet gjør meg mer skade enn godt. Jeg fortjener å få et liv, sa 39-åringen i en lang og følelsesladd tale forrige uke.

Hun kalte formynderiet for «krenkende», og sa at hun fordømte faren for å ha tatt full kontroll over livet hennes.