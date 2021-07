Tourmanager: Dette bør du gjøre de kommende dagene

Helgens tre etapper var de første etappene der det ble utskillelser i Tourmanager. Selv er jeg bra fornøyd med helgens etapper og ligger på 46.plass totalt med en foreløpig trygg ledelse i den meget prestisjefulle Ekspertligaen.

Dylan Teuns, Ion Izagirre, Mattia Cattaneo, Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar og Guillaume Martin ble mine primære poengplukkere.

Med kun 13 bytter igjen, prøver jeg å gjøre så få bytter som mulig denne uken, men det er ikke de mest utfordrende etappene som venter de neste dagene.

Tirsdag, torsdag og fredag kan alle ende i spurt, og selv om det går litt opp og ned underveis, så tror jeg det skal være mulig for spurtlagene å kontrollere det. Det kommer an på hvilke ryttere som ser mulighetene for å at bruddet kan gå inn.

Hvis man tar utgangspunkt i at det blir spurter på de tre etappene, klarer man seg fint med to spurtere som er i massespurtene, samt Wout Van Aert. Det blir min strategi, da jeg ikke har råd eller ser at det er verdt risikoen med å få inn klassikerryttere til disse etappene.

Onsdagens etappe går to ganger over Mount Ventoux og kan bli en meget viktig dag for Tourmanager. Nå ser vi litt konturene av hvem som går for klatrepoeng og etappeseire fra brudd på fjelletappene.

Helgens fjelletapper var litt spesielle med tanke på forholdene rytterne var igjennom. Jeg ville ikke vært nådeløs mot noen på laget mitt som viste dårlig form her: Ryttere med 3-5 i fettprosent får det naturligvis litt tøft på iskalde etapper.

Her kommer mine tips til hva du bør gjøre på Tourmanager de kommende dagene.

Kapteiner

Tadej Pogacar (11.8) bør være klink på et hvert managerlag. Ved siden av ham, er det nå Nairo Quintana (9.8) som fremstår som det beste valget. Han går utelukkende for klatretrøya og har med det sikret seg mye poeng. Han har gode sjanser til å forsvare den til Paris.

Guillaume Martin (8.6) er også et godt alternativ. Han kjørte bra i helgen og nærmer seg et stort resultat. Problemet med Martin, er at det ikke virker som han går etter klatretrøyen. Det kan selvsagt endre seg – det er fortsatt mange poeng igjen å hente der. Han er et rimeligere alternativ til Quintana.

Når det gjelder de andre kapteinene som ligger og vaker bak Pogacar og kjemper om podiet i sammendraget, så ville jeg styrt unna dem. Det virker lite sannsynlig at de skal kjempe om mange Tourmanager-poeng.

Jakob Fuglsang (9.2), Miguel Angel Lopez (10) og Pierre Latour (6.7) kan finne på å gå etter enkeltetapper, selv om de har virket tamme i fjellene hittil. Hvis du ser at du trenger en rytter som mange andre ikke har, kan det være verdt å gutse på en av disse hvis de uttaler at de har pekt seg ut en enkelt etappe. Jeg kommer ikke til å satse på noen av dem.

Klatrere

Wout Poels (7.0) og Michael Woods (7.8) skiller seg ut som klatrepoengjegere. Det kommer godt med fra et Tourmanager-perspektiv. De kommer til å fortsette å prøve seg og hente poeng. Poels har riktignok ikke imponert meg nevneverdig når vi har kommet inn i de avgjørende fasene av rittet, og både han og Woods har kjørt uøkonomisk underveis. Men poeng henter de, og det kommer meget godt med.

Har du Julian Alaphilippe (8.2), må du gjøre en vurdering. Jeg tror regnet og kulden ikke spilte til hans fordel, og det var forsåvidt lovende å se at han prøvde seg på søndagens etappe. Jeg er usikker på den franske spirrevippen. Han kan jo vinne en etappe, men har ikke overbevist i fjellene ennå. Han er ikke på mitt lag, og jeg vurderer forsåvidt ikke å bytte ham inn heller.

Ben O´Connor (6.2) har nok gått i sitt siste brudd og blir ikke vurdert av meg nå. Han skal forsvare den posisjonen i sammendraget så lenge han klarer, og med den formen han har, kan han lykkes fint med det.

Izagirre (6.8) er på mitt lag. Han kjørte imponerende på etappen til Le Grand Bornand, men går ikke for klatrepoeng. Hvis jeg skal gjøre Izagirre til Poels eller Woods, må jeg bytte et annet sted på laget for å få råd, og det kan vurderes til Ventoux-etappen. Izagirre er også meget bra i regn, så det kan være lurt å bytte ham ut nå. Samtidig er han kapabel til å vinne etapper, og utforbakken ned fra Ventoux passer ham bra.

Richard Carapaz (8.2) er den andre klatreren på mitt lag. Han kommer til å få poeng dersom sammenlagtfavorittene gjør opp om seieren, så det er litt defensivt å ha ham, men forsåvidt ganske trygt. Jeg tror han blir bedre utover i rittet, men Pogacar er på et annet nivå.

Esteban Chavez (7.0) må snart begynne å bevege på seg slik han gjorde i Sveits rundt. Emanuel Buchmann (8.0) også. Det blir eventuelt gutsing å ta inn disse også, og jeg kommer ikke til å vurdere disse med det første.

Spurtere

Jeg har Bouhanni (7.9) og Cavendish (8.5) og beholder disse. De er jo ikke de beste hvis det er kupert, men som nevnt innledningsvis, så tror jeg det blir massespurter på tre av de fire neste dagene.

Colbrelli (9.0) og Matthews (10.2) er offensive på fjelletappene – det er herlig å se. De fortsetter med det for å sette press på Cavendish i kampen om den grønne, og briten kan fort ryke på en tidslimit når det drar seg til.

Colbrelli er jo også meget god i regn – jeg tror ikke han kommer til å ta pallplasser på flere fjelletapper.

Med Merlier og Van der Poel ute, så er Jasper Philipsen (8.8) den soleklare spurteren hos Alpecin-Fenix. Han kommer til å prøve videre for å få etappeseieren sin. Spurter er kaotiske og lite poeng å hente på, så ikke nødvendig å bruke bytter for få inn ham. Behold ham gjerne hvis du har ham!

Temporytter

Det var fint å se at mitt tips med Mattia Cattaneo (4.5) leverte i helgen. Han forblir på laget med den prisen.

Har du mye bytter, kan du vurdere å få inn en bruddspesialist her, da det ikke er helt utenkelig ta det kan gå inn et brudd på en av de neste etappene. Asgreen (7.3), Kragh Andersen (6.5), Küng (6.5) og Thomas de Gendt (6.5) kan alle fort prøve seg.

Ungdomsrytter

Dette er en litt vanskelig kategori synes jeg. Foreløpig er Vingegaard (6.4) og Paret-Peintre (5.5) på mitt lag. Higuita (7.2) er den som frister mest etter helgen. Det virker som EF har gitt rytterne frie tøyler for å gå i brudd, og da kan Higuita blande seg helt der oppe. Han er dyr, men det kan nok lønne seg å få inn ham.

Det blir spennende å se om Paret-Peintre får frie tøyler, men den podieplassen til AG2R kommer til å forsvares så lenge som mulig.

Brent Van Moer (5.0) er en rytter som kommer til å prøve seg de neste dagene, så han kan være aktuell å bytte inn hvis man har bytter til det. Han er ikke god nok i fjellene. Jeg tar meg ikke råd til å bytte inn ham med tanke på alle byttene jeg har brukt.

Ellers gjelder det fortsatt å styre unna Hirschi (7.6). Gaudu (7.6) frister heller ikke med den prisen og det han har vist.

Ellers er det interessant at Lucas Hamilton (6.4) har begynt å bevege seg. Han er ute av det i sammendraget og kommer til å prøve seg igjen. Han er kapabel til å ta etappeseier, men Higuita frister meg mer.

Hjelperytter

Wout Van Aert (8.2) får bli hos meg. Han kan spurte og det venter noen Van Aert-etapper i det fjerne.

Dylan Teuns (6.7) lyktes jeg med på lørdagens etappe, og med den kapasiteten han viste der, kan han selvsagt fort finne på mer. Han får fornyet tillit.

Alexey Lutsenko (6.9) er den som lever farligst hos meg. Lite poeng å hente på at han skal surre rundt og satse på sammendraget. Søndag tapte han tid også, men er fortsatt for nærme i sammendraget til å gå i brudd. Samtidig vet vi hva han er i stand til, og det er ikke bare lett å kaste ham ut av laget.

Alternativer i denne kategorien er Bonnamour (3.9) som klatret imponerende bra på søndagens etappe. Billig er han også. Mohoric kan prøve seg på noen av de flate etappene hvis det skulle bli brudd, og det kommer en mellometappe på lørdag som passer ham bra.

Ellers er det ikke mange hjelperyttere som har imponert. Tiesj Benoot (6.6) virker for eksempel altfor dårlig. Perez (3.8) har også vært offensiv, men virker å mangle litt når det drar seg til.

Sportsdirektør

Fortsatt QuickStep som er tipset mitt. Bahrain er et bra alternativ også, selv om de mangler litt på spurtene. UAE med Pogacar er bra i fjellene, mens Astana fort kan ta bruddseire i fjellene.

Lykke til! Det er fortsatt mange poeng å hente, og det kan fort snu