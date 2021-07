Start-krisen fortsatte da Rekdal tok revansje

Start fikk bank av ligaleder HamKam på hjemmebane mandag. Nå ligger de gule og svarte ett poeng over nedrykksstreken.

Start 1-4 HamKam

Kjetil Rekdal hadde alt annet enn en hyggelig avskjed fra Start da han forlot klubben i 2019. Rekdal inngikk til slutt et forlik med sørlandsklubben etter et snaut år i jobben.

Mandag var han tilbake på Sparebanken Sør Arena for første gang siden avskjeden. Det skulle bli et gledelig gjensyn for Rekdal og hans HamKam-lag, som tok en sterk 4-1-seier mot Start.

– Dette smakte nok utrolig godt for ham. Han har nok gledet seg til å møte og slå Start etter den spesiell avskjeden, men først og fremst glad er han nok glad i kveld fordi HamKam er så solide. De ser ut som et opprykkslag. Rekdal kan smile bredt i kveld, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Start-krisen fortsetter

Mandag formiddag annonserte Start at de har hentet tidligere Vipers Kristiansand-direktør Terje Marcussen inn som ny klubbdirektør for å få skikk på de gule og svarte på Sparebanken Sør Arena.

Noen timer senere mandag, i kamp mot HamKam og gamlesjef Rekdal gikk ting imidlertid ikke etter planen. Sindre Tjelmelands lag gikk på sitt tredje strake tap og sitt tredje tap på fire kamper siden Tjelmeland ble trener for klubben.

– Det er en blytung start for Tjelmeland. Han er en ung, uerfaren trener på dette nivået. Han må kjenne på dette, for det har vært en katastrofal, sier Mathisen, og legger til:

– De har tapt for Bryne, Bryne og HamKam på noen få dager og da sier det seg selv at de er på... Det kan ikke bli noe verre. 14. plass i Obos-ligaen. Akkurat nå er det større sjanser for å rykke ned enn å rykke opp. Med det budsjettet og pengene som er brukt... Det er helt uvirkelig å se på. Det er pinlig og flaut.

HamKam-målshow

De grønnkledde ligalederne gikk i ledelsen ti minutter før pause da Kristian Eriksen scoret fra kloss hold. Etter pause satt angrepsspillet til Rekdals menn særdeles godt og ni minutter ut i omgangen ledet gjestene med tre mål.

SCORET: Eirik Schulzes scoret til liten nytte. Foto: Tor Erik Schrøder

Morten Bjørlo doblet først ledelsen da han utnyttet en feilpasning i Start-forsvaret, før Rubén Alegre banket inn det tredje fra langt hold i kampens 54. minutt.

Eirik Schulzes redusering ti minutter senere var til liten nytte da poengene ble med til Hamar. Innbytter Albert Berisha satte inn kampens fjerde på overtid, kun sekunder etter at han kom inn.

Start er nå med sine ti poeng kun ett poeng over nedrykksplass i Obos-ligaen. HamKam leder divisjonen med sine 23, tre poeng foran Jerv.