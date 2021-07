Brann tapte femmålsdrama mot KBK:

KBK - Brann 3-2 (0-1)

Én seier, to uavgjorte og ni tap på 12 kamper er fasiten for Brann i Eliteserien etter tapet mot Kristiansund mandag. Med en målforskjell på 11-25 ligger rødtrøyene fortsatt sist i Eliteserien.

Kåre Ingebrigtsen jublet først da han så sin nybakte spiss for anledningen, Mathias Rasmussen, sørge for 1-0.

Men fem effektive KBK-minutter i andreomgang snudde kampen til 2-1. Brann kom likevel tilbake og utlignet, men kvarteret før slutt stanget Andreas Hopmark inn 3-2, og sørget for KBK-seier.

– Brann er på full fart mot OBOS-ligaen. Én seier på 12 kamper er sjokkerende svakt av Brann, og nå må de plukke bra med poeng i sine to neste kamper mot Tromsø og Mjøndalen, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen etter kampen.

De to neste kampene kan bli skjebnesvangre for rødtrøyene. Tromsø og Mjøndalen ligger på henholdsvis 13.- Og 14.-plass.

– De er bedre enn oss i avgjørende situasjoner. Det avgjør fotballkamper. Vi gir fra oss tre mål, og da blir det tungt å vinne, sier Ingebrigtsen til Eurosport og fortsetter:

– Vi er litt der at vi helst må lede 2-0 før vi får ordentlig ro. Jeg føler at jeg sier det samme hver j**** gang, sier en skuffet Brann-trener etter kampen.

Rasmussen-grep fungerte

Det var Brann-trener Kåre Ingebrigtsen som kunne slippe jubelen løs først.

For etter ni minutter fant Robert Taylor Petter Strand ved bakre stolpe. Og på headingen til Strand var Mathias Rasmussen på plass og satte inn 1-0 for bortelaget.

Og Rasmussen var frisk i sin nye posisjon. Like før pause var han nære ved å pirke ballen inn til 2-0 for Brann. Like etter var kun Kasper Skaanes sitt bein i veien for utligning i motsatt ende.

– Jeg syns vi var bra. Vi skaper mye og var farlige. Men vi sliter med å ta ballen ned og få spilt, og det må vi gjøre bedre i andreomgang, sa Rasmussen til Eurosport i pausen.

– Deler av kveldens kamp var positiv for Brann, men det hjelper fint lite når de taper til slutt, sier Mathisen.

– Må ta store deler av skylden

Bare ti minutter ut i den andre omgangen kom utligningen for KBK. I sin første Eliteserie-kamp fra start satte danske Agon Mucolli ballen i mål til 1-1.

Fire minutter senere headet Flamur Kastrati, men Brann-keeper Eirik Holmen Johansen stod i veien. På returen var derimot KBK-spiller Torgil Gjertsen først. Han kunne enkelt sette inn 2-1 for hjemmelaget.

Men så ble Bamba spilt igjennom etter lekkert forarbeid fra Robert Taylor. Den tidligere KBK-spissen var sikker i sin sak og sørget for 2-2.

– Jeg sitter med en følelse i andreomgang av at dette tar KBK til slutt, for dette var typisk for et Brann i motgang, forteller eksperten.

Og kvarteret før slutt gjorde hjemmelaget nettopp det. På et hjørnespark raget Andreas Hopmark høyest og sørget for 3-2 til KBK. Brann-keeper, Holmen Johansen var på vei ut i feltet, og var feilplassert da headingen gikk enkelt i mål,

– I denne kampen må Eirik Holmen Johansen ta store deler av skylden, konstaterer Mathisen.

Rasmussen var nære på ved flere anledninger i sluttminuttene. På overtid holdt han på å stange inn utligningen, men ballen gikk til side for mål.

Dermed vant KBK, som ligger på fjerdeplass i Eliteserien med 20 poeng.