Storbritannia fjerner alle restriksjoner

Det blir ikke lenger krav om å holde minst en meter avstand til andre og kravet om munnbind fjernes - trolig - om to uker i Storbritannia.

Til tross for at deltavarianten dominerer i Storbritannia og smitten er høy, fjerner alle restriksjoner, mest sannsynlig fra 19. juli.

Den endelige avgjørelsen tar de 12. juli.

Blant annet har de planer om å fjerne kravet om munnbind og regelen om en meter avstand. Også taket på hvor mange nærkontakter man kan ha, fjernes.

Det opplyser statsminister Boris Johnson på en pressekonferanse mandag kveld.

Nattklubber kan åpne

Fra den dagen vil også alle bedrifter som har hatt stengt, kunne åpne. Det innebærer blant annet nattklubber, skriver Sky News.

Fra 19. juli vil det heller ikke bli krav om å jobbe hjemmefra.

– Når vi kommer til trinn 4, må vi balansere farene. Faren for sykdom, som vaksinene har redusert, men langt fra eliminert, og farene ved å fortsette med lovpålagte restriksjoner som går ut over folks liv og levebrød, og deres fysiske og psykiske helse, sier Johnson på pressekonferansen.

Det blir imidlertid ikke slutt på smittesporing og testing, også isolasjon hvis man har covid-19 eller mistanke om smitte.

Johnson: Hvis ikke nå, når da?

Storbritannia endrer også vaksineintervallet for dem under 40 år. Det betyr at det blir åtte uker mellom første og andre dose, ikke 12 uker slik det er nå.

Denne endringen innebærer at alle over 18 år vil være fullvaksinert innen slutten av september.

– Hvis vi ikke kan gjenåpne samfunnet om to uker, når vi får hjelp av sommeren og skoleferien, må vi spørre oss om når vi da kan gjør det. Vi fjerner alle restriksjoner og gir folk mulighet til å fatte sine egne begrunnede beslutninger, sa Johnson.

Det kan likevel skje at enkelte bedrifter og virksomheter vil be folk bruke munnbind i spesielle situasjoner.

Johnson hadde i utgangspunktet planlagt en full gjenåpning fra 21. juni, men dette måtte utsettes på grunn av smitteøkningen som er forårsaket av at delta-varianten har fått fotfeste, skriver NTB.