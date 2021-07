Ytterligere tre personer funnet omkommet i Miami

Det totale antallet bekreftet omkomne er nå på 27. Fremdeles er 115 personer ikke gjort rede for.

De tre ble funnet etter at redningsaksjonen søndag kveld lokal tid begynte å rive de delene av bygget som fremdeles er delvis stående. Rivingen ble gjennomført med flere eksplosjoner.

Det har vært økende bekymring de siste dagene for at bygget er såpass skadd i strukturen at det kunne rase sammen over redningsarbeiderne, og letingen ble lørdag satt på vent.

Det ble derfor besluttet å rive resten, og rivingen ble framskyndet fordi orkanen Elsa er på vei. Kraftige vindkast kunne bidra til at det svekkede bygget raste sammen.

– Frykten er at Elsa kan bringe bygget ned for oss, men i feil retning, sa ordføreren i Surfside, Charles Burkett.

Tragedien fortsetter å utspille seg mens USA feirer sin nasjonaldag 4. juli. Mens det i byer landet rundt ble skutt opp fyrverkeri, ble dette avlyst flere steder i regionen rundt Miami.

Ordfører Dan Gelber i Miami Beach påpekte at mange i byen kjenner noen som fortsatt ikke er gjort rede for etter kollapsen.

– Teppet av sorg som har lagt seg over oss, gir ikke rom, akkurat nå, for de muntre feiringene som tradisjonelt er en del av 4. juli, heter det i en uttalelse.

– Denne 4. juli blir vi minnet på at patriotisme ikke bare handler om lojalitet til landet, sa Levine Cava på pressekonferansen.

– Det handler om lojalitet til hverandre, til lokalsamfunnene, til dem i nød med navn og historier vi kanskje aldri får høre om, men som vi er knyttet sammen med gjennom medlidenhet og livskraft, fortsatte hun.