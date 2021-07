Fullt hysteri rundt Danmarks nye stjerne: – Vi har et geni

Hele verden har fått opp øynene for den danske Atalanta-backen Joakim Mæhle (24) i løpet av årets EM.

Venstrebacken har levert to mål og en assist på Danmarks reise til en semifinale i mesterskapet. I backens hjemby, Østervrå, er det full Mæhle-fest.

Den lokale bakeren, Helle Petersen, viser frem en spesialkake til ære for EM-helten.

– Dette er vår Joakim Mæhle-kake, som vi har laget for å feire at vi har et geni her i byen, sier Petersen i en reportasje vist på den danske TV-kanalen DR.

MÆHLE-KAGE: I Østervrå har de laget en egen kake til ære for Joakim Mæhle. Foto: DR.

Klesbutikkeier, Karsten Høyrup, har bestilt inn et enormt parti med Atalanta-drakter med Mæhle på ryggen.

– Jeg har fulgt Joakims reise gjennom mange år og vet hvor hardt han har jobbet for å nå dit han er. Han er en veldig ydmyk og hardtarbeidende fyr. En virkelig godgutt fra Østervrå, sier Høyrup.

Og den danske supertsjernen har selv fått med seg det som skjer i hjembyen.

– Jeg er så utrolig glad for at de der hjemme følger med. Jeg er veldig stolt over det, sier Mæhle.

– Alltid vært målrettet

Den nye yndlingen leverte en sterk sesong med Atalanta, som sikret seg en tredjeplass i italienske Serie A.

Han har tatt med seg den gode formen inn i EM, og de som har fulgt ham fra starten er ikke overrasket over det han presterer.

– Han har alltid vært veldig målrettet. I hvert fall med tanke på idretten. Kanskje ikke så mye rundt skole, men han har alltid visst hva han ville med tanke på idretten, sier mor Annemette Mæhle.

Mæhles far, Ole Pedersen, forteller historier om da ett og et halvt år gamle Joakim entret banen for storebrorens lag.

– Han var knapt gammel nok til å snakke, men ble sendt ut på banen likevel. Så han var jo interessert i det helt fra starten, sier far Pedersen og legger til:

– Han var jo lynrask, og mye bedre enn de andre. Noen ganger måtte vi ta ham i mål som keeper for å styre han. Men det var ikke alltid det hjalp, for han driblet hele veien frem og scoret mål uansett.

MINSTEMANN: Joakim Mæhle (t.h) fikk spille for storebrorens lag før han kunne snakke. Foto: DR.

Barndomskompis, Michael Thomsen, bekrefter at Mæhle tidlig var et stortalent.

– Oss andre løp mer rundt i sirkler enn vi løp etter ballen. Mange ganger så tok han ballen og løp opp og scoret.

En ydmyk gutt

Danmark har klart prestasjonen å spille seg til en semifinale i EM for første gang siden de vant hele mesterskapet i 1992.

Semifinalen spilles mot England på Wembley onsdag kveld.

Mæhles offensive bidrag fra venstrebacken er en av hovedgrunnene til dette. Men til tross for å alltid ha hatt et talent, så er han ikke en som liker å stikke seg frem, ifølge dem som kjenner han best.

– Han var veldig forsiktig og innadvendt som liten. Han var svært påpasselig med at han gjorde ting på riktig måte. Han var en veldig omtenksom liten gutt, sier faren.

Men faren forteller at han alltid vært en helt annen person på fotballbanen.

– På fotballbanen var han ikke noe redd eller forsiktig. Der var han ikke en stille gutt, forklarer faren.

Til nå har Mæhles EM gått så bra som mulig. Men hvis det på et punkt i karrieren skulle snu, så er mor Mæhle sikker på at han vil takle det.

– Han må sørge for å ha positive tanker. Hvis ikke det går så godt, så må han si til seg selv at han kan gjøre det bedre, og snu det til noe positivt. Og det tror jeg er hans styrke: At han er mental sterk, sier mor Mæhle.