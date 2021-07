Slår alarm: – Meld ifra om du ser en sånn

På slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet herjet det som omtales som «barkbillekrigen» i norske skoger. Store angrep fra barkbiller ødela enorme mengder grantrær, og gjorde skader for over to milliarder kroner den gang. Så mye som over 20 prosent av granskogen ble drept enkelte steder.

Som følge av angrepet ble det i 1979 satt ut barkbillefeller for å holde oversikt over forekomsten av de uønskede insektene. Disse tømmes og mengden i dem måles flere ganger i løpet av våren og sommeren.

På det verste hadde fellene i Vestfold og Telemark rundt 25.000 biller i seg under utbruddet på 70-tallet. Det som nå bekymrer ekspertene er at fellene enkelte steder er oppe på samme nivå og til og med høyere enn under katastrofeårene i «barkbillekrigen».

– Urovekkende

– Vi er bekymret, for i vårt område er det urovekkende stor fangst i fellene i år. Det er anslått at 30.000 biller per felle er så mange at det bikker over og at de kan drepe frisk skog og ikke bare svekket skog. Og så stor fangst har det faktisk allerede vært lokalt i noen av fellene i vårt område, forteller Ingrid Knotten Haugberg.

BEKYMRET: Ingrid Knotten Haugberg. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Hun er seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, det området i Norge som ifølge NIBIO er mest utsatt for store barkbilleangrep. Hun sier det foreløpig ikke er noe «rush» av skogeiere som har meldt inn store angrep, men er redd det vil komme, og da muligens for sent.

FANGST: Dette er fangsten fra sesongens andre tømming av billefellene i Lardal i Larvik 14. juni. Hvert fellested har fire slike feller, og fangsten i posen er fra alle fire fellene. Foto: Lars Gladhaug/Larvik kommune

Nå kommer hun med en krystallklar oppfordring til skogeiere.

– De må ut i skogen og følge med, og så må de se etter angrep. Hvis billene får formert seg for mye før de blir oppdaget, får de muligheten til å bygge opp bestanden, og slik blir de enda flere som kan angripe trær.

Barkbille (Granbarkbille) Har drept millioner av trær i Norge, og er det viktigste skadedyret som går på gran i Norge og Europa

Billene kan drepe friske trær ved å angripe samlet i flokk, slik at de overmanner trærnes forsvar

Billene vil helst angripe svekkede trær, noe som kan være vanskelig å finne, og dermed krever mye av billenes krefter

Om våren kommer billene opp fra skogbunnen og jakter et passende tre å angripe

Når de har funnet et tre borer de seg inn i barken og lager et paringskammer

På sensommeren kommer den nye generasjonen barkbiller ut av puppene. Det vanlige er at de holder seg under barken til det blir kaldt, og at de trekker ned i skogbunnen. Der venter de til å fly neste vår

I Norge har barkbillene stort sett kun ett «kull» i året, men sydover i Europa kan de ha både to og tre i året Kilde: NIBIO

I kampen mot insektene bør man fjerne et angrepet tre før larvene som er lagt i det blir til biller. Slik hindrer man billene i å bli flere. I tillegg bør det vurderes å hogge frisk skog i nærheten av skog som er ødelagt etter angrep, for å hindre at også de trærne ødelegges.

– Fra et tre blir angrepet til det taper sin verdi som tømmervirke, går det ikke lang tid. Jeg er bekymret for at vi sitter med fasiten over alvoret i situasjonen til høsten, og da er det for sent med tanke på å være føre var, sier Haugberg.

GANGER: Slik ser gangene til billene ut under barken. Foto: Reidun Gomo/NIBIO

På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet har Landbruksdirektoratet sammen med NIBIO nylig utarbeidet en faglig beredskapsplan for å kunne håndtere et stort angrep av barkbiller på skog i Norge.

– Planen antyder jo en del forebyggende tiltak, men så kommer man jo til et punkt hvor det blir krisehåndtering, og da er det bare snakk om å begrense skade. Det er kanskje dit vi kommer.

FRISK OG SKADD: Dette dronebildet fra et skogsområdet i Vestfold og Telemark viser frisk og skadd skog. Foto: Christer Sandum/Fritzøe Skoger

Ber «vanlige» folk melde ifra

– Er dette noe vanlige turgåere kan merke noe til?

– Menigmann vil kunne se det. I alle fall på Østlandet, for eksempel når man kjører E18 fra Oslo til Sørlandet, som mange gjør om dagen. Om man ser bort i liene langs veien vil man se mye tørr gran, så visuelt er det synlig for mange. Man ser at det er noe som er annerledes.

FELLE: Her settes det ut barkbillefeller som skal telles flere ganger på våren og sommeren. Foto: Reidun Gomo/NIBIO

Haugberg oppfordrer alle som oppdager barkbiller om å melde ifra til skogeier eller kommunen.

– Det er alltid enkelttrær som blir angrepet hvert år, men om du kommer over et stort område med grantrær som har forholdsvis dårlig helse, hvor barnålene begynner å bli rødbrune og treet ser ut som det mistrives, så er det lurt å melde ifra. Vi vil gjerne ha informasjon om sånt.

I et skogsområde som er angrepet av barkbiller vil du kunne se brunt mel på barken når billene akkurat har tatt seg inn i treet, og om du går inntil treet vil du kunne se små hull i barken.

– Folk kan gjerne melde ifra når de ser det, sier Haugberg.

For den jevne nordmann vil store barkebilleangrep i Norge vise seg i prisene på trelast. Prisene på byggevarer har allerede skutt i været som følge av økt etterspørsel i kombinasjon med store barkbilleangrep i Europa og ringvirkninger fra et tidligere barkbileangrep i Canada.

Skogeier: – Vi er spente

Frizøe Skoger eier store skogseiendommer i Vestfold og Telemark, de er forberedt på å ta ut unormalt mye tømmer fra skogen i år.

– Det er spennende nå, for det virker som at billefangsten i fellene begynner å bli så stor at man ser litt samme trenden som på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet. Så vi er spente på om det blir en oppblomstring fremover og når det eventuelt får en topp, sier daglig leder Terje Kristoffersen.

FØLGER MED: Frizøe Skoger jobber på spreng for å ta ut angrepet og skadd skog før tømmeret mister sin verdi. Foto: Christer Sandum/Frizøe Skoger

Selskapet har av den grunn økt beredskapen i sommer.

– Vi har nå rigget driftsapparatet for mer uttak av tømmer, slik at vi hele tiden jobber med å berge verdiene. Vi må hindre at trærne dør og at verdien i tømmeret ødelegges. Vi har økt driftskapasiteten betraktelig og prøver å få ut så mye av den skadde skogen på kortest mulig tid.

For Fritzøe Skoger dreier kampen mot klokka seg om å fjerne trær som er angrepet av barkbiller før billene rekker å klekke en ny populasjon. Arbeidet med å hogge og kjøre bort skadd gran må ofte skje raskt, slik at treet fremdeles er i live når det blir hugget. Dør treet helt kan kvaliteten på tømmeret bli tørrgran eller biovirke som ikke kan brukes som trelast eller til papirproduksjon, og som da gir en langt lavere salgsverdi.

MER UTSATT: Granskog som er plantet i områder hvor det ikke fra før var gran, er mer utsatt for barkbilleangrep, ifølge NIBIO. Foto: John Yngvar Larsson/NIBIO

– Uforutsigbart

Seniorforsker ved NIBIO, Paal Krokene, forteller at barkbillene, som egentlig heter granbarkbille, i utgangspunktet kun går på eldre, store grantrær. NIBIO har utviklet en meldetjeneste hvor folk kan melde ifra med mobilen om de oppdager trær som er angrepet av billene.

Krokene er usikker på hvor prekær situasjonen i Norge er, og sier at det er vanskelig å vite før man eventuelt oppdager store angrep.

– Det er litt uforutsigbart, for om det først tipper over og blir utbrudd, så kommer det nærmest ut av kontroll. Det er vanskelig å slå tilbake når de først kommer i gang, sier han.

Jo mer billene får formert seg, jo sterkere blir de når de går sammen. Og da kan de drepe sterkere trær.

– Du trenger ikke se lenger enn til Skåne i Sverige, det som har skjedd der de siste tre årene er at billene har drept 50 millioner grantrær, noe som er mye mer enn utbruddet vi hadde i Norge på 70-tallet.

Tsjekkia skrekkeksempel

Krokene forteller at granskog som er plantet i områder hvor det i utgangspunktet ikke var granskog fra før, er mer utsatt enn granskog som naturlig hører hjemme i et område.

SENIORFORSKER: Paal Krokene i NIBIO. Foto: NIBIO

– I store områder i Europa er det plantet gran mange steder den ikke hører hjemme. Og når du får klimaendringer på toppen av det, som for eksempel tørke, så får du en perfekt storm hvor trær som i utgangspunktet ikke har det bra angripes.

Han viser til Tsjekkia som skrekkeksempelet.

– Der snakker man nesten om slutten for granskogbruk. Det er ordentlig katastrofestemning. Men hos oss vokser stort sett grana der den hører hjemme.

Ifølge Krokene er Vestfold det området i Norge hvor grantrærne er mest utsatt.

– Vegetasjonstypen der er med litt mer løvtrær blandet inn, så skogen ligner litt mer på den som er i Sverige. Under angrepene på 70-tallet var det mye billeangrep der, og det er de samme områdene vi ser at det er mye biller nå.

Samtidig understreker Krokene at det ikke er grunn til krisestemning i Norge akkurat nå.

– Mye av grunnen til bekymringen er at man ser hva arten gjør av skade i Sverige og Europa. Man vet at den kan snu opp ned på alt ved å drepe millioner av trær, men om man har litt is i magen så ser det ikke sånn ut i Norge akkurat nå.

Dette kartet viser hvor i Norge fangsten i fellene varsler økt risiko for barkbilleangrep.