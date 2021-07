Innfører munnbindplikt på Gardermoen

Kommunen skriver i en pressemelding at de gjeninnfører krav om munnbind innendørs, og at det blir krav om ventekarantene for husstandsmedlemmer.

Dermed vil reisende fra Gardermoen bli nødt til å ta på munnbind på flyplassen.

De innfører også strengere krav til serveringssteder. Det vil bli skjenkestopp fra 24.00, og ikke tillatt å slippe inn nye gjester etter 22.00. Samtidig oppfordrer kommunen innbyggerne til å bestille time for vaksinering.

Årsaken til innstrammingen er at kommunen har hatt stigende smittekurve den siste tiden.

I uke 26 hadde Ullensaker kommune 119 nye smittetilfeller, opp fra 24 nye smittede uken før. Smittetrykket i kommunen er nå 357 per 100 000 innbyggere, opp fra 89 per 100 000 uken før.

Kommuneoverlege Lars-Meyer Myklestad opplyser at tiltakene i første omgang vil vare en drøy uke.

– Det er strenge krav til å innføre lokale tiltak for å stanse smitte. I dialog med Folkehelseinstituttet har vi kommet til at disse kravene er oppfylt, og at kommuneoverlegen derfor kan fatte vedtak om lokale tiltak. I første omgang vil disse tiltakene gjelde i åtte dager, fram til tirsdag 13. juli. Om vi ser at smittespredningen synker i løpet av uka, vil vi kunne gå tilbake til normalt nivå. Dersom smitten fortsetter å holde seg på et høyt nivå vil tiltakene bli forlenget, og eventuelt forsterket, sier Myklestad.

Endringene trer i kraft tirsdag 6. juli.