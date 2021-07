Bygda i sorg etter lyntragedien: – Det er skremmende

HAREID/OSLO (TV2): Dagen etter at to søstre døde etter et lynnedslag, er Hareid preget av sjokk og sorg.

Søndag ettermiddag døde Benedicte Myrset (18) og Victoria Myrset (12) etter et lynnedslag på det populære turmålet Melshornet i Hareid.

Området rundt Hareid opplevde et voldsomt uvær søndag ettermiddag, og i løpet av få timer ble det registrert 144 lynnedslag i nærheten av Melshornet.

Mandag er sola tilbake i bygda på Sunnmøre. Men innbyggerne i Hareid er sterkt preget av gårsdagens hendelse.

– Bare forferdelig

– Det var egentlig sol og fint vær, men plutselig kom det mørke skyer veldig fort. Det var veldig mye som skjedde på kort tid.

Slik beskriver Christoffer Masters uværet som kom innover Hareid søndag ettermiddag.

– Det er et sjokk og veldig tragisk. Det er bare forferdelig det som har skjedd.

MYE PÅ KORT TID: – Det var veldig mye som skjedde på kort tid. Slik beskriver Christoffer Masters gårsdagens uvær i Hareid. Foto: Ingrid Wollberg

Masters beskriver det siste døgnet som usikkert og ubehagelig.

– Man begynner bare å tenke på hvem man kjenner som liker å gå på tur. Også bare sitter man der og venter til man får mer informasjon.

Naturkrefter på alvor

Gerd Unni Røvik og Irene Albrigtsen er sterkt påvirket etter gårsdagens hendelse.

– Det er bare helt tragisk og skremmende. Det viser at folk må ta naturkreftene på alvor, for det har man lite å stille opp mot, sier Røvik.

De beskriver gårsdagens uvær som ekstremt. Begge opplevde at strømmen gikk i løpet av kvelden.

SKREMMENDE: Gerd Unni Røvik og Irene Albrigtsen beskriver gårsdagens uvær som skremmende. Foto: Ingrid Wollberg

– Jeg var ute med hunden min da himmelen åpnet seg. Jeg skjønte med en gang at det bare var å komme seg inn så fort som mulig. Jeg trodde ikke mine egne øyne. Det var helt utrolig.

Finner ikke dekkende ord

Sogneprest i Hareid, Lars Hartig-Tangedal, forteller at Hareid kirke er åpen frem til klokken 21 mandag.

BERØRER: – Dette er en situasjon som berører samtlige av oss på forskjellig vis, sier sogneprest, Lars Hartig-Tangedal Foto: Ingrid Wollberg

– Det er en situasjon som det er vanskelig å finne dekkende ord til. Å miste et barn på et så feil tidspunkt på en så feil måte er helt uvirkelig.

Selv om jentene ikke var fra Hareid, så forteller Tangedal at hendelsen preger lokalsamfunnet.

– Det er en liten bygd hvor man møter hverandre på våre felles arenaer. Hvis man ikke kjenner hverandre direkte, så kjenner man til hverandre likevel.

Tangedal tror det er viktig å ha et rom hvor man ikke trenger å stå alene for de som kjenner på sorgen.

– Dette er en situasjon som berører samtlige av oss på forskjellig vis. Det rører ved den dypeste frykten vi har til å miste våre nære, og det rører tryggheten som vi er vant til å ha.

– Tung beskjed å få

Sokneprest i Ris menighet, Jan-Erik Heffermehl, åpnet mandag kveld opp kirken for at sørgende kunne samles etter tragedien.

– Det var en tung beskjed vi fikk i formiddag, da vi fikk navnene på jentene. Tankene går først og fremst til foreldrene og de som kjente dem godt, sier soknepresten til TV 2.

Han beskriver to aktive jenter.

– Det var to aktive jenter, så vidt jeg har forstått, slik at forgreiningene deres er mange, og de de har gjort et stort inntrykk på mange.

Soknepresten forteller at både kriseteamet, skolene og ansatte i kirken har samlet seg for å være der for de som trenger det etter ulykken.

Da kirken åpnet klokken 18 kom det flere fra lokalmiljøet. Mange av dem var unge, og flere var sterkt preget av det som har skjedd.

– Av og til kan det være godt å være sammen og være litt stille. Ikke bruke så mange ord på ting vi ikke forstår og ting vi ikke skjønner. Andre ganger kan det være fint å prate litt. Derfor er det også mulighet for å kunne samtale med oss som er her i kveld.