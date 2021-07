Erna Solberg om norske kvinners redsel: – Det er urovekkende

Statsministeren liker dårlig at norske kvinner føler seg utrygge når de skal gå hjem om kveldene.

– Jeg har aldri håret i hestehale, aldri ørepropper, alltid nøklene mellom fingrene og er alltid på telefonen med enten kjæreste/venninne/mamma. Jeg sier alltid ting som «Ja, jeg tror jeg ser deg nå!» eller «Er bare to minutter unna nå», i håp om at en eventuell overgriper ikke skal tørre å røre meg, sier 20 år gamle Sarah Maria Dahl til TV 2.

21 år gamle gamle Dyveke Irene Dufseth bor i Oslo, og sier at hun for det meste unngår å gå hjem alene sent på kvelden.

Men de gangene hun må og er forberedt på det, tar hun flere grep.

TAR GREP: Dyveke Irene Dufseth tar flere forholdsregler om hun må gå hjem alene sent på kvelden. Foto: Privat

– Jeg går gjerne i en jakke som er laget for menn som gir meg brede skuldre, også setter jeg opp håret mitt inni hetta, har på bukse og bruker munnbind, sier Dufseth.

Maskuline klær

21-åringen påpeker at hun mye sjeldnere blir stoppet på gata eller fulgt etter når hun ikke presenterer seg feminint eller ser ut som en kvinne.

– Om jeg ikke har maskuline klær tilgjengelig, går jeg ikke med ørepropper med musikk på i begge ører, for da hører jeg ikke like godt ting som skjer rundt meg, sier hun.

Dette er bare to av mange historier TV 2 Nyhetene har fått, etter at vi spurte våre lesere om hva de gjør for å føle seg trygge på vei hjem på kveldstid.

– Kommer i bølger

Etter at 22 år gamle Vilde-Marie Sivertsen filmet en urovekkende video av at en taxisjåfør spør om hun vil ha sex med ham, har en rekke kvinner gitt utrykk for at de føler seg utrygge når de skal gå hjem.

Det liker statsminister Erna Solberg dårlig.

– Det er en kjent problemstilling som er helt urovekkende. Dette er ikke nytt, men det kommer i bølger at folk opplever angrep og trakassering på vei hjem, sier statsminister Erna Solberg til TV 2.

Solberg sier det er viktig mål for regjeringen å sørge for at folk er trygge når de er på vei hjem.

– Det må vi både gjøre med å ha et tilstedeværende politi, men også sørge for at andre voksne bryr seg og stopper det som er trakassering, sier statsministeren.

– Viktig

Med valgkampen like rundt hjørnet understreker Solberg at de er veldig opptatt av vold i nære relasjoner, og vold mot kvinner.

– Det å ha den tryggheten er viktig. Det er en av grunnene til at det er viktig at vi får til at politiet er på jobb på de tidspunktene det er mest utrygt, sier statsministeren.