Stjerneskuddet mistet moren. Så ble han langtidsskadd igjen. Nå hylles han.

Vi skrur klokka tilbake til de første vintermånedene i 2019.

Victor Boniface har kommet til Norge fra Nigeria i håp om å realisere drømmen om et fotballeventyr i Europa.

18 år gammel går turen først til Vålerenga. Der blir Boniface etter hvert veid og funnet for lett.

Samtidig får Boniface en telefon hjemlandet Nigeria.

– Hvis du ikke får kontrakt i Norge, så må vi droppe deg ut av laget, er beskjeden derifra, ifølge hovedpersonen selv.

SPINKEL: Victor Boniface, i blå/gul-trøye, er svært takknemlig for at han fra tidlig alder fikk satse på fotballen. Men det tok litt tid før han vokste og fikk særlig muskler. Foto: Privat

På prøvespill i Norge føler 18-åringen at hele karrieren står på spill.

Heldigvis får Boniface en ny sjanse i Norge.



Sportslig leder Aasmund Bjørkan i Bodø/Glimt var i desember 2017 i Afrika. Der la han merke til Boniface, og inntrykket hans er at han er så spennende at Glimt inviterer han på prøvespill.

Før første trening, tar Bjørkan unggutten til side og gir han noen råd.

– Åsmund sa til meg: Jeg har sett deg spille, du er virkelig god, men vi trenger en som løper og presser skikkelig. Så legger du det til spillet ditt, så har du gode sjanser. Jeg husker motivasjonen min var så stor, sier Victor Boniface.

Han ler litt av seg selv og av det han nå skal fortelle.

– Noen ganger sentret jeg bare til forsvareren og løpte etter slik at jeg skulle få tak i ballen. Jeg ville vise at jeg kunne løpe. Så husker jeg at vi spilte mot Aalesund. Jeg løpte og løpte. Og så scoret jeg. Da visste jeg at jeg kom til å bli signert, sier Victor Boniface.

Han scoret ytterligere ett mål mot Aalesund. Et par uker senere, den 31. mars, gikk drømmen i oppfyllelse. Victor Boniface skrev under på en kontrakt ut 2022 med Bodø/Glimt.

Langtidsskadet i første kamp

På dette tidspunktet smiler livet til Victor Boniface. Drømmen om å spille i Europa er realisert. Han spås en lysende karriere.



Men to uker senere skal den første av flere nedturer de kommende årene komme.

Bodø/Glimt spiller treningskamp mot Brann i Spania. Etter vel 80 minutter, stiger Boniface til vers i en tilsynelatende ufarlig duell ganske midt på banen.



Spissen går i bakken, forsøker å reise seg opp – men smertene er for store. Han legger seg ned igjen.

Konklusjonen er nedslående. Korsbåndet er ødelagt.

– Den skaden der... den «fucked» opp alt for meg. Helt ærlig tenkte jeg ikke på den norske ligaen, men at jeg skulle til U20-VM med Nigeria. Jeg jobbet knallhardt mot det. Det var virkelig, virkelig trist at det ikke gikk, husker Victor Boniface.

Drømmen var VM-spill med Nigeria og titteljakt med Bodø/Glimt. Plutselig satt Victor Boniface i Norge uten mulighet til å kunne bidra på banen.

Men snart skulle vondt gå til verre for gutten som vokste opp i lag med en bestemoren i en militærleir i Nigeria. Moren jobbet i en annen by – men ble likevel den som betydde alt for Victor.

Den knusende beskjeden

Victor Boniface husker tilbake til sommeren 2019 da han fikk den verst tenkelige beskjeden.

– Den første natten klarte jeg ikke å sove. Jeg var så redd. Jeg var så redd at jeg bare måtte komme meg til en venn. Jeg bare gråt og gråt, sier Victor Boniface.

Moren Gloria Okoh, som han var så glad i, hadde gått bort.

– Jeg har aldri kjent faren min, så for min del var det som å miste begge mine foreldre. Jeg var virkelig trist. Den første måneden klarte jeg ikke å gjøre noe som helst... jeg gikk bare rundt og tenkte. Heldigvis ringte bestemor meg hver dag. Hun sa «vær sterk, aldri blir fint». Det var virkelig vanskelig, men jeg kom meg tilbake til hverdagen, minnes Bodø/Glimt-spilleren.

Han takker Bodø/Glimt for enorm støtte i denne perioden, og beskriver dem som en egen familie.

Likevel ble starten på oppholdet i Norge alt annet enn det han hadde håpt på.

– Det har vært virkelig, virkelig tøft. Jeg tror ikke alle forstår hvordan det har vært, men tro meg det har vært vanskelig. Enkelte ganger har jeg reist til gymmen og ikke hatt lyst til å gjøre noe som helst. Jeg kom jo hit for å spille fotball, og så kan jeg ikke bidra og hjelpe lagkameratene. For en ung gutt som meg... du ønsker ikke å ha det sånn. Du ønsker ikke det for noen som helst, sier Victor Boniface.

I OPPTRENING: Nok en gang er Victor Boniface i opptrening etter en langtidsskade. Sist kom han tilbake kanskje sterkere enn noen gang.

Spådde overgang for tyvetalls millioner

Men enten har Bodø/Glimt-spissen svært gode gener – eller så droppet han knapt en eneste økt i gymmen i skadeperioden i 2019.

For bare et halvt år etter at han ble korsbåndsskadet, så var han tilbake på banen da Bodø/Glimt i september møtte Ranheim.

Riktignok ble det bare ett mål på fire kamper fra start og fire kamper som innbytter, men prestasjonene til spissen ble virkelig lagt merke til.

– Han kommer til å herje. Jeg spår det nå, han blir toppscorer i Eliteserien neste sesong. Bodø/Glimt kommer til å selge ham om to år for tyvetalls millioner. Han er noe av det mest spennende vi har hatt her til lands, utbrøt tidligere storscorer Ole Martin Årst i TV 2s FotballXtra-sending.

I fjor måtte likevel Victor Boniface stort sett nøye seg med å starte de fleste kampene på benken. Totalt ble det seks mål på sju starter og 17 kamper som innbytter i serien.

At 19 år gamle Victor ikke har hovedrollen er kanskje ikke så rart: I fjor herjet Bodø/Glimt med motstanderne. Jens Petter Hauge, Philip Zinckernagel og Kasper Junker banket inn mål på bestilling.

Med 27 scoringer ble Kasper Junker den suverene toppscoreren i Eliteserien.

Alt lå til rette for at Junker ville bli solgt. I år skulle Victor Boniface endelig få sitt virkelige gjennombrudd i Bodø/Glimt-drakten.

Først skulle bare gullet feires.

Våknet opp med smerter

– Det var galskap. Det var helt fantastisk å være en del av det, men til slutt ble det ikke så bra for meg likevel, sier Victor Boniface.

SKADET I FEIRINGEN: Teorien til Victor Boniface er at han pådro seg sin andre korsbåndsskade i feiringen av Glimts seriegull i fjor. Foto: Heiko Junge

Han mimerer tilbake til kvelden i Drammen i fjor der seriegullet ble sikret.



Jubelscenene var elleville både på stadion og i garderoben. Deretter fulgte turen til Thon-hotellet på Storo der lagkameratene Patrick Berg og Marius Lode satt i korona-karantene.

Glimt-spillerne hoppet, danset og feiret slik et seriegull skal feires.

Dagen derpå gikk turen hjem til Bodø. Der ble byens fotballhelter tatt imot med brask og bram.

Så tok Boniface kvelden. Han ante fred og ingen fare. Ikke før han våknet opp i 02-tida på natten.

– Jeg hadde en merkelig smerte i foten. Jeg klarte ikke å bevege den. Dagen etter fortalte jeg det til fysioterapeuten, som ville sjekke foten. Da han fortalte at jeg hadde en ny alvorlig skade, så ble jeg knust, forteller Victor Boniface.

Igjen var korsbåndet røket. Med all sannsynlighet går Victor Boniface glipp av hele årets sesong.

– Det var greit å komme tilbake sist. Men denne gangen... Det har vært virkelig, virkelig tøffe dager, sier Victor Boniface.

Han brukte litt tid på å legge vekk den verste skuffelsen. Men nå er han igjen på offensiven og klar til å kjempe seg tilbake nok en gang.

Hylles av treneren

Det har i alle fall trener Kjetil Knutsen følt seg sikker på.

– Victor er en helt fantastisk gutt. Måten han har håndtert to skadeperioder og et dødsfall på, er helt imponerende. Det er klart han hadde en ordentlig nedtur da han sist fikk beskjed om at korsbåndet var røket, men måten han har jobbet på etter det, er utrolig imponerende. Han er en utrolig glad gutt. Selv etter alt det han har vært gjennom, så har han vært en energipåfyller i vår gruppe, sier Kjetil Knutsen, for ordens skyld i et intervju gjort før årets sesong.



Likevel er det ikke tvil om at Boniface har bemerket seg på Aspmyra.

For på toppen av alle personlige nedturer, så har livet i Bodø i tillegg vært preget av en pandemi og mer alenetid enn man kanskje har vært vant til.

– Victor har vist noen sider som jeg... altså, du vet ikke hvordan du takler en del ting før du havner i ekstreme situasjoner. Det har han havnet i. Måten han har hentet kraft på for å komme tilbake igjen, er ekstremt imponerende. Mange ville falt av og gitt opp på veien. Og det er kanskje den viktigste kraften du har som idrettsutøver om du skal lykkes. Livet som idrettsutøver består av oppturer og nedturer, og alt tyder på at Victor takler det bra, sier Kjetil Knutsen.

I Bodø/Glimt beskrives Boniface som en gladgutt. En som fleiper og sprer humør i garderoben.

– Heldigvis er han ung. Det gjør at jeg føler meg sikker på at han kommer tilbake på et høyt nivå, sier Kjetil Knutsen.

Selv er ikke Victor Boniface i tvil.

– Jeg er hundre prosent sikker på at jeg kommer tilbake på et høyt nivå, sier han.

– Blir du likevel redd?

– Nei. Jeg vet at mange kanskje vil svare ja på det spørsmålet og si at det er vanskelig å komme tilbake etter to år ute. Men jeg er sterk i troen på at det skal gå. Om du ønsker å oppnå suksess, så må du jobbe hardt, sier han.

Og ikke vær i tvil om at Victor Boniface hele tiden har hatt motivasjonen som skal til for å lykkes som fotballspiller. Hans egen historie fra skolevesenet i hjemlandet forteller vel egentlig sitt.

– På ungdomsskolen husker jeg at jeg skulle opp til eksamen. Om jeg klarte å bestå den, så ville jeg garantert gått videre til universitetet. Men jeg feilet med vilje slik at jeg kunne fokusere på fotballen, sier Victor Boniface.