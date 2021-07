Siste TV 2-måling før valgkampen: Trygve puster Erna og Jonas i nakken

– Senterpartiet har valgt å gå til valg på rødgrønn side i politikken. Da risikerer velgerne at en stemme på Senterpartiet blir en stemme som legitimerer at Rødt, MDG og SV skal få innflytelse på norsk politikk og på en regjering som kan bli avhengig av dem, sier statsminister Erna Solberg (H) til TV 2.

Solberg har grunn til å være bekymret for Senterpartiets vekst. På TV 2s ferske måling svarer hver sjette velger som stemte Høyre i 2017 at de nå vil stemme på Trygve Slagsvold Vedum og hans Senterparti.

Kampen om å bli størst

Kun 0,6 prosentpoeng skiller Høyre og Senterpartiet på denne målingen. Ap ligger knappe to prosentpoeng foran de to igjen.

– Dette er veldig hyggelige tall. Jeg tror mange er lei av den voldsomme sentraliseringspolitikken som Erna Solberg har ført og nå ønsker en regjering for hele Norge, sier Vedum.

– Hva synes du om at Solberg nå advarer velgerne mot at en stemme på Sp kan gi makt til Rødt, MDG og SV?

– Det vet Erna Solberg at er feil, men så forsøker hun å skremme litt, da. Jeg tror folk vurderer dette her best selv, sier Vedum til TV 2.

Rødgrønn bølge

På juli-målingen er Arbeiderpartiet fortsatt landets største parti, til tross for at partiet ramler ned 2,3 prosentpoeng. Men like bak følger altså Høyre og Senterpartiet med 36 mandater hver i Stortinget. Jonas Gahr Støre er likevel fornøyd med å være størst.

– Arbeiderpartiet er i flyt nå. Vi reiser rundt og får snakket om arbeid, velferd og klima. Rettferdig politikk. Nå er det vanlig folks tur. Det er en god kurs å være på frem til september.

Det rødgrønne flertallet er overveldende: Av Stortingets 169 representanter ville bare 60 av disse vært fra dagens fire ikke-sosialistiske partier.

Solberg har likevel ikke gitt opp kampen.

– Valget blir jevnere enn hva denne målingen viser. Valgkampen kommer til å vise skillinjene i norsk politikk, hvilke partier som er best på å legge til rette for at det skapes flere jobber og inkluderes flere i arbeidslivet. Alle disse viktige sakene for fremtiden i Norge. Så jeg tror vi har en god sjanse for å vise både hva vi har fått til og hva vi skal gjøre fremover, sier Solberg.