TV 2 erfarer: Klubblegende returnerer til Vålerenga

TV 2 erfarer at Kenneth Larsen blir ny assistenttrener i Vålerenga Hockey.

Lørenskog Ishockeyklubb bekrefter nå at Larsen er ferdig i klubben på sin hjemmeside.

En pressemelding fra Vålerenga forventes innen kort tid.

Larsen har vært trener i Lørenskog siden 2014. Nå vender han altså tilbake til klubben han har vunnet åtte NM-gull for.

– Det er riktig at vi har avsluttet samarbeidet med Kenneth Larsen, sier Mats Wibe Lund, daglig leder i Lørenskog.

– Det er en brå vending i forhold til de planene vi har hatt, men vi ønsker å takke Kenneth for den jobben han har gjort. Vi ønsker han lykke til videre, sier han videre.

Sportssjef i Vålerenga Hockey Frikk Juell har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser.

Larsen skrev ny 2-årskontrakt med Lørenskog i våres. Dermed vil trolig VIF ut med en kompensasjon overfor Lørenskog.

– Dette tror jeg Vålerenga-fansen synes er veldig gøy. Jeg vet at det er mange av dem som gjerne skulle sett han i Vålerenga tidligere enn dette. Nå får de ham omsider, så blir det spennende å se om han er tilskuddet som trengs for å bli best i Norge igjen, sier TV 2s ishockeykommentator, Jonas Bariås.

Bariås omtaler videre Larsen som «veldig kunnskapsrik og en moderne trenertype».

– Han får en god tone med spillerne han trener. I tillegg kjenner han Vålerenga-miljøet veldig godt, og har erfaring med sterke spillergrupper fra tiden Lørenskog sist var oppe i Eliteserien. Så jeg tror dette er et veldig godt tilskudd, sier Bariås.