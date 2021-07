Balagué sjokkert over Spanias svakhet: – Ingen tror at vi har en ny gyllen æra

Se Italia-Spania fra klokken 20.00 tirsdag på TV 2 og Play

– Det er ingen som tror at vi har en ny gyllen æra. Det er gode dager, men mesterskapet er en bekreftelse på at Luis Enriques tilnærming er litt som å kaste mynt. Og denne gangen har lykken vært på vår side, sier TV 2s La Liga-ekspert Guillem Balagué.

I flere år var Spania den dominerende kraften i internasjonal fotball. Den gylne generasjonen tok tre strake mesterskapsseire med EM i 2008, VM i 2010 og EM i 2012.

Men mye har skjedd i det spanske spillerlandskapet siden den gang. Av de som spilte og vant VM-finalen i 2010 er det bare Sergio Busquets som fortsatt er med.

Luis Enriques «nye Spania» har likevel klart å spille seg til semifinalen i EM. Til tross for dette har laget klare mangler, ifølge Balagué.

– Alle i Spania er overrasket over at vi har nådd så langt. Husk at vi bare har vunnet én kamp i løpet av 90 minutter. Det betyr at vi har vært heldig, sier han.

– Verre enn vi fryktet

Eksperten var tydelig klar over at Spania hadde svakheter både fremover og bakover. Men han er spesielt overrasket over det defensive.

– Det som overrasker meg mest er faktisk hvor store disse svakhetene er. Vi må endre formasjon bak hele tiden. Midtstopperne er ikke solide, og vi slipper til alt for mange sjanser, forklarer Balagué og fortsetter:

– Faktisk så er den største overraskelsen bekreftelsen på at det har vært langt verre enn det vi hadde fryktet.

EKSPERT: Guillem Balague. Foto: Olof Andersson

Det andre han trekker frem er tilfeldighetene rundt avgjørende situasjoner. Spesielt når det handler om det å sette ballen i mål.

– Igjen: Det er myntkast. Noen ganger går alle sjanser i mål, som mot Slovakia. Og andre ganger har vi mange sjanser som vi ikke klarer å sette i mål, sier han.

Et imponerende kollektiv

Likevel ser han noe positivt ved det spanske laget. Han mener at Enrique har klart å sveise sammen et sterkt kollektivt mannskap.

– Jeg er overrasket over den mentale styrken til laget. Enrique har gjort det til et klubblag, og hvert mentale hinder har blitt overvunnet, forklarer Balagué.

Balagué er imponert over hvordan spillerne og laget har klart å komme tilbake under stort press.

Han trekker blant annet frem Juventus-spiss, Álvaro Morata, som har måttet tåle mye kritikk, men som nå står med to mål på fem kamper i mesterskapet.

– Morata, som har fått så mye kritikk, scorer mål. Unai Simón, som også har blitt kritisert, leverer. Vi var dårlige og slapp inn to mål mot Kroatia, men kom oss tilbake. Det er veldig gledelig å se, konstaterer han.

SPISS: Álvaro Morata jubler etter å ha scoret mot Kroatia i åttedelsfinalen. Foto: Stuart Franklin

Nå venter Italia

På tirsdag venter Italia til semifinale på Wembley. De blå har imponert stort og underholdt på deres vei dit. Balagué frykter at dette vil bli siste stopp for Spania.

– De spiller med et helt annet tempo. Vi trenger å beholde ballen hvis vi skal ha noen sjanse. Jeg ser ikke Spania som favoritt, men heller det stikk motsatte, understreker han.

Likevel trekker han frem at det spanske fotballforbundets plan for «nye Spania» er at laget skal hente ut potensialet til VM i Qatar 2022.

Derfor er alt som skjer videre i mesterskapet nå bare en ren bonus.

– Vi har nådd målet: Å komme til semifinalen til et mesterskap før vi hadde trodd. Den generelle følelsen i Spania er at vi takker laget som har gitt oss en emosjonell berg- og dalbane. De har gjort det bra. Men de beste lagene i dette mesterskapet er England og Italia, avslutter Balagué.