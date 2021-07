Stefan Löfven kan sikre flertall for ny regjering

Centerpartiets leder Annie Lööf opplyser at partiet vil støtte en ny regjering med Stefan Löfven som statsminister i Sverige, hvis enkelte krav blir innfridd.

Hun kom med beskjeden på en pressekonferanse mandag. Der ga hun også beskjed om at partiet avslutter budsjettsamarbeidet med Socialdemokraterna.

– Vi kommer til å gå i konstruktiv opposisjon, sa Lööf og framholdt at partiet fra nå av vil ha en friere rolle.

Löfven har siden torsdag forsøkt å samle støtte til en ny rødgrønn regjering etter at han ble felt i en mistillitsvotering i Riksdagen for to uker siden.

Centerpartiet har bestemt seg for å stemme «gult» under Riksdagens avstemning, noe som innebærer at Löfven kan lede en ny rødgrønn regjering såfremt Vänsterpartiet stemmer ja.

STØTTE: Lederen for Centerpartiet, Annie Lööf, sa mandag at hun vil stemme for Löfven som statsminister. Foto: Henrik Montgomery/TT

– Dette er ikke vårt førstevalg, langt ifra, sa Lööf.

Avstemningen vil først kunne skje onsdag.

Trenger 175 stemmer

Samtidig som Lööf holdt pressekonferanse, var Löfven på vei til Riksdagens talmann Andreas Norlén for å gi beskjed om han har funnet parlamentarisk støtte til en ny regjering.

Löfvener avhengig av støtte fra 175 representanter i Riksdagen, og greier det akkurat hvis alle representantene i både Centerpartiet og Vänsterpartiet stemmer ja sammen med Socialdemokraterna og Miljöpartiet.

Ifølge Aftonbladet har Miljöpartiet sagt nei til Centerpartiets ønske om Stefan Löfven som statsminister.

Lederen for den svenske Riksdagen vil foreslå at Stefan Löfven får statsministeroppdraget.

Uttalelsen kommer etter at Centern har sagt at de vil stille seg bak den sosialdemokratiske partilederen som sjef for en ny regjering.

Fakta om regjeringskrisen i Sverige * Mandag 21. juni stemte Riksdagen i Sverige ja til et mistillitsforslag mot Stefan Löfvens regjering, som består av Socialdemokraterna og Miljöpartiet. * Sverigedemokraterna fremmet forslaget. I tillegg stemte Vänsterpartiet, Moderaterna og Kristdemokraterna ja av ulike grunner. * Löfvens mindretallsregjering har vært avhengig av støtte fra Liberalerna, Centerpartiet og Vänsterpartiet. Liberalerne har siden skiftet side og jobber for en borgerlig regjering. * Etter mistillitsvoteringen hadde Löfven valget mellom å skrive ut nyvalg eller gå av slik at det kunne innledes sonderinger om en ny regjering. Löfven varslet mandag 28. juni sin avgang, men leder fortsatt en overgangsregjering. * Riksdagens talmann Andreas Norlén ba først Moderaternes leder Ulf Kristersson finne grunnlag for ny borgerlig regjering. Han oppga forsøket etter to dager på grunn av manglende parlamentarisk støtte. * Torsdag gikk oppdraget videre til Löfven. Han trenger støtte fra både Centerpartiet og Vänsterpartiet, to partier som står langt fra hverandre politisk. * Saken som ledet fram til mistilliten, handlet om regulering av leieboligmarkedet. Regjeringen jobbet med et forslag om fri fastsettelse av husleie i nybygde boliger, et krav som Centerpartiet har stilt for å støtte Löfven. Markedet er i dag regulert, og leien fastsettes basert på boligens bruksverdi, ikke markedsverdi. * Vänsterpartiet stilte regjeringen et ultimatum om å droppe forslaget eller forhandle fram forbedringer. Da det ikke ble oppfylt, varslet partiet mistillit. * Centerpartiet har etter mistillitsvoteringen droppet kravet. Kilde: TT, AFP, januaravtalen

Tre krav

Centerpartiets leder støtter ikke Löfven uten krav. I bytte ønsker partiet at regjeringen skal holde seg til januaravtalen, lette strandvernet og styrke eiendomsrett i skogbruket, skriver SvD.

Partiet ønsker imidlertid å presentere sitt eget budsjett fordi de ikke vil samarbeide med Venstrepartiet.

- Vi skulle gjerne sett en fortsettelse av januaravtalen, men i den situasjonen vi er i nå, hvor Moderaterna samarbeider med Sverigedemokraterna (SD) og Liberalerna har forlatt januaravtalen, er vi det eneste alliansepartiet som ikke vil samarbeide med SD , sier Annie Lööf til samme avis.