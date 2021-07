Tiltalt for seksuelle overgrep mot nær 50 barn

En mann i 50-årene fra Trondheim er tiltalt for å ha begått seksuelle nettovergrep mot 46 barn fra hele landet. Mannen holdt på i fem år før han ble tatt.

I tiltalen kommer det fram at i alt 49 personer er fornærmet i saken. I tillegg har han fått påtaleunnlatelse i saker som omfatter 48 andre, mens saker som omhandler ytterligere 47 fornærmede er henlagt, melder NRK.

Flere av tiltalepunktene er på forsøk på overgrep ettersom han ikke lyktes i å overtale dem til å gjøre seksuelle handlinger med seg selv. Overgrepene har skjedd via Snapchat.

Barn ned i 13-årsalderen har fått gavekort av mannen for å sende ham seksualiserte videoer. Til sammen 28 av dem er avhørt i tilrettelagte avhør fordi de var under 16 år da de fant sted. Tiltalen omfatter også tre barn over 16 år.

Mannen holdt på med overgrepene i minst fem år – fra 2015 til 2020.

Rettssaken er berammet til 8. november, og det er satt av fire uker til saken.