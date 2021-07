Gjenåpningen utsettes: – Utbredelsen er bekymringsfull

Mandag formiddag gikk statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie på podiet for sin 200. pressekonferanse siden pandemien brøt ut i mars i fjor.

Tema var veien videre i gjenåpningen av landet.

– Smittetallet er på nokså lave nivåer, og 65 prosent over 18 har fått minst en dose, sa statsminister Erna Solberg innledningsvis.

– Vi velger å vente

Men situasjonen er fortsatt usikker.

– Vi velger å vente med den videre gjenåpningen for å se hvordan den muterte varianten påvirker situasjonen, sier statsminister Erna Solberg.

Den videre gjenåpningen til trinn 4 blir derfor utsatt i noen uker til.

– Regjeringen innførte store lettelser i trinn 3 fra 18. juni. Vi reiser mer og treffer flere nå, og vi må følge med på konsekvensene av det før vi åpner ytterligere. Utbredelsen av delta-varianten i andre land er bekymringsfull, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Innfører lettelser

Til tross for at gjenåpningen utsettes, innføres det enkelte lettelser i trinn tre.

Fra midnatt, natt til torsdag 8. juli øker antallet på offentlige arrangement der det benyttes koronasertifikat og adgangstest.

Antallet som kan delta på utendørsarrangement med sertifikat og test øker fra 5000 til 7000 hvis alle sitter på faste, tilviste plasser og deles inn i kohorter.

Krav om bordservering av alkohol opprettholdes, men innslipps-stopp fra kl. 24 gjelder ikke lenger for slike arrangementer.

De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til personer i samme følge, unntatt personer i samme følge som er ubeskyttet og i risikogruppen.

– Når vi bruker koronasertifikat blir risikoen for smitteutbrudd lavere. Disse endringene vil gjøre det enklere å gjennomføre festivaler og arrangementer i sommer på en trygg måte, sier Solberg.

Vil tilby vaksine til ungdom

Statsministeren understreker imidlertid at situasjonen er i ferd med å normalisere seg.

– Snart kan vi forholde oss til korona som en vanlig luftveisinfeksjon. Men vi må altså fortsatt være på vakt en god stund fremover, understreker statsministeren.

Helseminister Bent Høie informerte også på pressekonferansen at fra høsten av, så planlegger regjeringen å tilby vaksine til 16 og 17-åringer.

Avventer endelig beslutning

Dette vil bli endelig bestemt i september, og vaksineringen av denne gruppen vil tidligst kunne begynne fra og med oktober.

Folkehelseinstituttet anbefaler at 16- og 17- åringer får tilbud om koronavaksine, etter at alle over 18 år er fullvaksinert.

– Vi ønsker å ha mest mulig kunnskap om effekt og bivirkninger før vi vaksinerer personer under 18 år i Norge. Regjeringen vil derfor vente med en endelig beslutning av vaksinering av 16- og 17- åringer til Folkehelseinstituttet har gjort en ny vurdering i september, sier helseminister Bent Høie (H).

Lettelser for innreise

Regjeringen tar sikte på å åpne for at enda flere grupper kan få reise inn i Norge fra slutten av juli. Dette gjelder blant annet arbeidsreisende EØS-borgere og familiemedlemmer.

Alle arbeidsreisende som er omfattet av EØS-regelverket, samt arbeidsreisende EØS-borgere fra grønne tredjeland, får reise inn til Norge etter nye lettelser.

I tillegg blir det lettelser for familier, skriver regjeringen i en pressemelding.

Fram til nå var det krav om at slektninger i nedstigende linje måtte være under 21 år, slik at voksne barn ikke fikk besøke foreldre. I tillegg får nå ektefeller og barn av arbeidsreisende EØS-borgere adgang til landet.

Nøyaktig dato for disse lettelsene er foreløpig ikke satt.