RBK-spillerne hørte sjikanerende tilrop under kampen – nå tar VIF grep

Under søndagens oppgjør mellom Vålerenga og Rosenborg kom det tilrop fra tribunen som fikk klubben til å reagere.

Rosenborg-spiller Cesilie Andreassen la mandag formiddag ut en video av hendelsen på Twitter. I videoen hører man tydelig en mannsstemme som kommer med sjikanerende tilrop fra Klansfeltet.

– Det er jo bare flaut for de som står og roper. Det sitter masse unger der. I 2021 burde vi være ferdig med sånt, sier Andreassen til TV 2.

Hun forteller at hun selv ikke hørte ropene under kampen fordi hun satt på benken, men at flere av spillerne som var på banen fikk det med seg. Seinere ble det også diskutert i garderoben.

– Det påvirker ikke vårt spill, og vi tar oss ikke nær av det. Vi vil bare ha det bort fra tribunene. Det er ikke greit.

I klippet kan det høres ut som at det ropes «solgt deg som en hore».

Daglig leder i Vålerengas kvinnelag, Harriet Rudd, vil mandag ikke svare på spørsmål om hva slags konsekvenser supporteren vil få, men sier til NTB at hun vil komme tilbake til dette i løpet av uken.

Talsmann for Klanen, Erling Rostvåg, sier at supporterne som var på stedet ikke ble med på sangen, og at de i stedet hysjet på mannen.

– Indrejustisen blant supporterne står seg til en tier i denne situasjonen, sier Rostvåg til NTB.

Uakseptabelt

Vålerenga fotball kvinner har nå svart på Andreassens tweet. De skriver at de tar avstand fra språkbruken, som de kaller for uakseptabel. Videre forteller de at de har vært i kontakt med supporterne og at de vil vil følge saken opp videre.

Hei Cecilie og @RBKvinner

Dette er uakseptabel språkbruk som klubben tar avstand fra. Vi har vært i kontakt med supporterne og kommer til å følge opp dette videre. — Vålerenga Fotball Kvinner (@VIFDamer) July 5, 2021

Styremedlem i Bataljonen og ressursperson i Norsk Supporterallianse (NSA), Gjert Moldestad, mener at det må være mulig å heie på sitt eget lag uten å tråkke på andre mennesker.

– Dette er langt over grensen for hva jeg synes er greit. Tribunen skal være fri for hets, sier Moldestad til TV 2.

Han mener allikevel at man må han en viss takhøyde på tribunen, og at det skal være lov til å rope, synge og være engasjert.

– Men det går en tydelig grense når man bevisst bruker sjikanerende ord og utrykk som går direkte på en person eller gruppe. Det finnes nok av andre ting man kan synge eller rope i stedet.