«Mush»: – Jeg har jobbet så hardt for dette i mange år. Det blir for dumt å ikke utnytte det

Hvor fortsetter karrieren til Odds toppscorer?

Det er et av de store spørsmålene i norsk fotball for tiden.

28-åringen har levert mål på bestilling for Odd denne sesongen - Ni av femten Odd-mål så langt gjør ham til nr. 2 på Eliteseriens toppscorerliste.

Nå er han fristet av et nytt utenlandsopphold.

– Jeg vet at jeg må smi mens jernet er varmt. Jeg har jobbet så hardt for dette i så mange år. Det blir for dumt å ikke utnytte det, sier han til TV 2.

– Det hadde vært veldig gøy for meg, men det skjer når det skjer. Inntil videre er jeg bestefar for småguttene her, humrer han videre, vel vitende om at Odd-laget er blant ligaens yngste.

Spennende mulighet glapp

Men kanskje var opptredenen i Odd-trøya mot gamleklubben Rosenborg søndag kveld det siste han gjorde i Norge på en stund - han får nemlig ikke spille stormøtet mot Molde neste runde grunnet suspensjon.

Ingenting konkret ligger på bordet akkurat nå.

BELGIA: Mushaga Bakenga lærte mye om seg selv underveis i første utenlandsopphold. Foto: MICHEL KRAKOWSKI / AFP

– Jeg hadde et tilbud som jeg ønsket veldig høyt å dra til, men så kom de fram til at de ikke ville ta inn utenlandske spillere dette vinduet. Mer enn det kan jeg ikke si, sier han videre.

På tross av skriverier og spekulasjoner stresser Odd-trener Jan Frode Nornes lite over situasjonen.

– Jeg forholder meg til at «Mush» har kontrakt ut året. Det har ikke vært noen konkrete henvendelser til klubben, og da bruker ikke jeg energi på det. Hva som verserer av rykter kan ikke jeg forholde meg til. Mush er Odd-spiller - i hvert fall i morgen - og forhåpentligvis i mange år framover, sier Nornes.

Prioriterer trivsel

Bakenga er klokkerklar på at han ikke drar hvor som helst.

– Hva må stemme?

– Alt må stemme. Hele pakken. Jeg er en fyr som setter pris på å ha det bra utenfor banen. Det spiller en viktig rolle, sammen med type fotball som spilles og planen, utdyper han.

For Bakenga snakker av erfaring. I 2012 dro tenåringen ut i Europa etter storspill for Rosenborg. Første stopp var i belgiske Club Brugge - siden ble det spill i både Danmark og Tyskland, før han vendte hjem til Norge i 2015.

STORFORM: Trønderen har bøttet inn mål for Odd denne sesongen. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Mange situasjoner jeg ikke var klar for

Underveis i sitt første utenlandsopphold lærte han mye om seg selv. Blant annet har han tidligere forklart hvordan han ble fryst ut av treneren da han ankom den belgiske hovedstaden.

– Det var mange situasjonen jeg ikke var klar for på den tiden, sier han i dag.

– Er de tidligere erfaringene fra utlandet viktige for deg når du skal velge ny klubb?

– Jeg har med meg mye i bagasjen som som ville være med på å avgjøre hva det blir til slutt, ja, sier Bakenga, før han legger til:

– Men det skal stemme veldig bra. Det er tre parter - ikke bare meg.