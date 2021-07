– Jeg skal innrømme at jeg spekulerte god på hva dette kunne være. Jeg var først inne på tanken om det kunne være enten en Kia eller en BYD, for emblemet var ovalt, men skjult under kamuflasjen.

Det forteller Morten Køien (48) fra Rælingen utenfor Lillestrøm.

Han kom over den kamuflerte bilen utenfor Scandic Hotel på Lillestrøm. Morten var på jobb med taxien sin for det nye selskapet Taxi-Viken, som han har vært med å starte opp, da han fikk øye på den kamuflerte bilen.

Bilen han så, er etter alt å dømme den helt nye kinesiske elbilen Xpeng G5.

– Ja, det gir mening. Jeg ser jo likheten til SUV-en G3, nå. Men jammen var den godt kamuflert. Til og med navkoppene på felgene hadde kamuflasje-folie.

Den mystiske bilen skal være en Xpeng G5, som blir merkets tredje modell om den kommer til Norge og Europa. Foto: Morten Køien.

Tredje modell

– Det kan virke som det var et importørmøte eller lignende. Det var flere biler og en del mennesker med asiatisk utseende. Men selve bilen hadde norske prøveskilter, forklarer han ivrig videre.

Morten beskriver seg som godt over middels bilinteressert og har i tillegg lidenskap for eldre, engelske motorsykler.

G5 blir den tredje modellen fra den kinesiske bilfabrikanten. De har allerede solgt den kompakte SUV-en G3 en stund og den store sedanen P7 er også vist og kommer senere i år.

G5-modellen skal være en kompakt familie-sedan. Foto: Morten Køien.

Avansert teknologi

G5 er en mindre sedan enn P7. Komfort, teknologi og pris er stikkord for modellen. Den har langt fra P7s ytelser og rekkevidde. Xpeng sier selv at den primært er beregnet på urbant bruk. Uten at vi kjenner detaljene om denne modellen, kan jo dette tyde på en noe begrenset rekkevidde.

Men i kjent Xpeng-stil er det massevis av teknologi om bord. Blant annet skal den by på avanserte autonome (selvkjørende) egenskaper. Bykjøring i Kina er spesielt utfordrende med et høyt antall forgjengere, syklister, scootere og ikke minst høyt tempo. Det skal denne bilen kunne takle ved hjelp av sin banebrytende teknologi.

– Jeg synes ikke den ser veldig påkostet ut. Alt fra design til felger og andre detaljer sladrer litt om at dette ikke er eksklusive saker. Den ser snarere litt enkel ut, mener Morten.

Det gir jo mening, ettersom bilen skal være billig i innkjøp.

– Under bilen så jeg noe litt merkelig. Det stakk ned en slags aluminiums-struktur der som batteriet normalt sitter. Kanskje de tester ut et nytt eller større batteri, undrer den hyggelige taxisjåføren avslutningsvis – før han må ut på en ny tur.

Omtrent slik skal en Xpeng G5 se ut uten kamuflasje. Bilen skal være rimelig, men fylt med teknologi.

Får ny importør

Xpeng er ikke noe helt nytt merke her i Norge. Men starten har vært forsiktig. De har ikke solgt mer enn drøyt 300 eksemplarer siden lanseringen i fjor. Det også kjent at importøren har hatt et betydelig lager av usolgte biler.

Zero Emission Mobility heter selskapet som startet opp med Xpeng i Norge. Forrige uke ble det kjent at en av Norges største importører inn og tar over. Nemlig Motor Gruppen som i dag er importør av blant annet Mitsubishi og Renault.

De står bak XBI Norge AS som er ny importør av Xpeng i det norske markedet. Zero Emission Mobility er for øvrig også med videre, som minoritetseier.

Så langt har Xpeng altså bare solgt én modell i Norge. Men om ikke lenge lanseres P7 som er regnet som merkets flaggskipmodell. Det er planen at P7 skal bli å se på norske veier i løpet av fjerde kvartal, vi er da det første markedet i Europa.

Xpeng P5 er selskapets tredje modell. En modell som nå altså testes ut i Norge. Så får vi se om den også dukker opp på litt sikt.

Vi takker Morten Køien for bildene og hans bidrag. Ser du noe rart, spennende og uvanlig ute i trafikken i sommer – da vil vi gjerne høre fra deg.

