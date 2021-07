Boligprisene falt 0,2 prosent i juni

Mandag inviterte Eiendom Norge til pressekonferanse. Temaet var «Hvordan er utviklingen i boligmarkedet?»

– Når Norges Bank nå tydelig, har varslet første renteøkning i september venter vi moderat utvikling i boligprisene fremover, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen i en pressemelding.

Boligprisene er nå 10,1 prosent høyere enn for ett år siden.

DIREKTØR: Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge. Foto: Torstein Bøe / NTB

- I likhet med foregående måneder fortsetter veksten i antall omsetninger, og veksten i både antall nye boliger på markedet og antall solgt ligger langt over tidligere år. På samme tid faller salgstiden fra kraftig til sitt laveste de siste fem årene. Det viser at etterspørselen etter bolig i Norge er svært sterk for øyeblikket, sier Lauridsen.

Renteøkning til høsten

Eksperter mener at effekten av rentekuttene under koronapandemien i stor grad er tatt ut. Det er ventet en renteøkning i høst.

– Etterspørselen etter boliger har til nå vært langt sterkere enn man kan forvente i et normalår. Nordmenn prioriterer bolig høyt, det lave rentenivået har stimulert kjøpelysten sterkt, og resultatet er raske salg og rekord i antall omsetninger, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

I høst ligger det an til en lengre periode med moderat prisutvikling over hele landet som følge av renteheving, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving. Foto: Tommy Strømmen

Nordea ser at mange vil skaffe seg hytte, noe som er typisk for årstiden. Men trykket er ekstra stort som følge av en foreløpig fortsatt lav rente og fokus på norgesferie.

– Boligprisene vil nok holde seg mer stabilt fremover, noe som er bra. Vi tror den sterke veksten er tilbakelagt, og at det blir en mer jevn utvikling fremover, sier Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea Norge.

Rekordomsetning

I juni ble det solgt 11.698 boliger i Norge, noe som er 5,5 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2020.

I første halvår 2021 ble det solgt 55.932 boliger i Norge, noe som er 13,2 prosent flere enn i samme periode i 2020.

I juni ble det lagt ut 11.848 boliger til salgs i Norge, noe som er 7,9 prosent flere enn i samme måned i 2020.

I første halvår 2021 er det lagt ut 58.909 boliger i Norge for salg, noe som er 8,4 prosent flere enn i samme periode i 2020.

- Vi tror den sterke etterspørsel etter bolig i Norge vil vedvare og at pandemien har medført et varig skift i boligmarkedet. Med gjennomåpning av samfunnet, tror vi at vi første fra høsten vil se de reelle korona-effektene i arbeidslivet med økt fleksibilitet. Vi tror fleksibelt arbeidssted blir et varig for mange og at dette vil ha langsiktig betydning for boligbehovet, sier Lauridsen.

FALL: Boligprisene i Oslo falt for fjerde måned på rad, viser tall fra Eiendom Norge. Foto: Berit Roald / NTB

Det tok i gjennomsnitt 29 dager å selge en bolig i juni 2021, ned fra 34 dager i mai.

Sterkest i nord

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juni hadde Bodø og Fauske med en oppgang på 1,6 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Hamar og Stange med en nedgang på 1,4 prosent.

Sterkest utvikling de siste 12 måneder hadde Bodø og Fauske med en oppgang på 15,8 prosent. Ålesund og omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 6,9 prosent.

- I juni hadde Bodø og Fauske den sterkeste utvikling i landet. På plassene etterfølger Kristiansand, Stavanger og omegn som for første gang på mange år har en sterk utvikling i boligprisene, sier Lauridsen.